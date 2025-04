Reggina – Nissa, un regalo per tutti i tifosi

Reggina-Nissa, fantastico regalo per tutti i tifosi che andranno al Granillo: nessuno se lo aspettava, che sorpresa!

Continua senza sosta il campionato di serie D: le squadre stanno provando a centrare i rispettivi obiettivi. La Reggina, ad esempio, sta regalando un sogno ai suoi tifosi: la squadra calabrese sta lottando per il primo posto in classifica che spingerebbe il club in serie C.

Gli amaranto stanno vivendo un’ottima stagione nel Girone I e dopo 28 partite gli uomini di Trocini occupano il secondo posto in classifica. In questo momento, la squadra viaggia spedita e ha inanellato 7 vittorie consecutive: dopo 28 turni, sono arrivate 20 affermazioni, 5 pareggi e appena 3 sconfitte. Il primo posto non è lontanissimo: il Siracusa ha 69 punti, appena 4 in più rispetto alla formazione calabrese.

Domenica scorsa, la Reggina ha vinto anche a Pompei per 2 a 1: le prossime partite saranno ovviamente cruciali. Domenica, ad esempio, la squadra ospiterà la Nissa allo stadio Granillo. Nel frattempo, a pochi giorni dalla partita, è spuntata all’improvviso un’iniziativa a dir poco sorprendente. A lanciarla, però, sono stati direttamente gli ospiti: vediamo insieme di cosa si tratta.

Reggina-Nissa, splendida iniziativa del club avversario

La Reggina, nel prossimo turno di campionato, ospiterà la Nissa allo stadio Granillo. Atmosfera delle grandi occasioni per la partitissima, con i due club in piena lotta per i rispettivi obiettivi. La formazione di Trocini è in piena lotta per il primo posto in classifica e cercherà di agganciare il Siracusa mentre la squadra con sede a Caltanisetta si trova in piena zona playoff.

Il club avversario ha già annunciato una incredibile iniziativa che ha stupito proprio tutti. “In occasione della trasferta a Reggio Calabria, tutti i tifosi della Nissa in possesso del tagliando per assistere alla gara Reggina-Nissa, potranno acquistare presso il nostro store, le sciarpe ufficiali a prezzo scontato! Prezzo intero: 22,50€. Prezzo speciale tifosi in trasferta: 15,00€”: questo l’annuncio apparso nelle ultime ore.

“Un modo per colorare gli spalti e far sentire ancora più forte il nostro sostegno! Porta con te i colori della Nissa, la passione non si ferma mai!”. si legge ancora. La Nissa vuole il pienone allo stadio Granillo e lancia questa promo sbalorditiva: sciarpe a prezzi scontati allo store per chi si presenta con il biglietto della partitissima del Granillo. Il match è molto sentito e a poche gare dalla fine non si può più sbagliare.

E così, il club siciliano ha deciso di lanciare questa meravigliosa iniziativa per favorire l’afflusso di tanti tifosi a Reggio Calabria: ribadiamo che anche per la Nissa la partita è di fondamentale importanza, con la squadra in piena lotta per assicurarsi un posto ai playoff. Qualche giorno fa, invece, un grande ex campione del passato ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha elogiato la Reggina: le sue parole non sono passate inosservate.