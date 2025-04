Francesco Totti non smette mai di stupire. Ovunque vada, qualsiasi cosa faccia, l’ex Capitano della Roma riesce sempre a catalizzare l’attenzione mediatica. Che si tratti di calcio, padel o eventi internazionali, il suo nome basta a scatenare discussioni, curiosità e… qualche polemica.

Negli ultimi giorni è tornato al centro della scena per una scelta che ha fatto rumore: la sua partecipazione a un prestigioso evento in Russia, organizzato a Mosca. Nessun dettaglio preciso è stato svelato inizialmente, ma tutto lascia intendere che si tratti di un’iniziativa di altissimo profilo. Con Totti, d’altronde, nulla è mai banale.

Tra polemiche e applausi, Totti vola a Mosca

Dopo essere stato coinvolto in un acceso dibattito mediatico – legato alla sua annunciata presenza nella capitale russa – Totti ha deciso di rompere gli indugi. E il 7 aprile ha fatto il suo ingresso a Mosca insieme al figlio Christian, accolto da giornalisti e organizzatori. Ad attenderlo c’era una maglia azzurra con il numero 10, simbolo eterno della sua carriera.

Intervistato dall’emittente sportiva russa Match TV, ha confermato la sua presenza all’International RB Award 2025, premio sportivo di risonanza globale che si terrà presso il Palazzo della Ginnastica “Irina Viner”.

L’ingaggio? Un dettaglio top secret… quasi

Sul compenso ricevuto da Totti per partecipare all’evento non sono stati diffusi numeri ufficiali. Tuttavia, il direttore generale di Bookmaker Rating, main sponsor della serata, ha lasciato intendere che non si tratta di una cifra qualsiasi.

“È un numero a sei cifre in euro. Probabilmente Totti è l’ambasciatore più costoso nella storia del nostro premio.”

Una dichiarazione che lascia poco spazio all’immaginazione. E conferma, ancora una volta, l’appeal globale del numero 10 romanista, capace di attirare sponsor e fan ovunque nel mondo.

Una leggenda che continua a brillare

La figura di Totti va ben oltre il campo da gioco. Dopo l’addio al calcio, è diventato ambassador di brand internazionali, protagonista di eventi sportivi, testimonial, ma anche uomo simbolo di uno stile autentico e popolare. Nonostante le critiche arrivate da alcuni ambienti istituzionali italiani per la sua trasferta in Russia in un momento delicato, lui ha risposto con eleganza:

“Sarei andato anche in Ucraina, se mi avessero chiamato là.”

Una frase che sintetizza il suo modo diretto e coerente di essere, anche in situazioni complesse.

Conclusione

Che piaccia o meno, Totti è ancora oggi uno dei personaggi più influenti del panorama sportivo italiano. Ogni sua scelta diventa notizia, ogni sua parola fa discutere. E anche questa volta, tra misteri, viaggi e cachet stellari, il Pupone ha saputo prendersi la scena con classe, personalità e quel carisma eterno che lo ha reso una leggenda.