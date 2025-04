Massimiliano Allegri, il destino è segnato: anno prossimo in Italia

Il futuro dell’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri sarebbe ancora legato all’Italia: due club starebbero valutando il tecnico livornese.

Meno di due mesi e otto partite ancora da disputare prima della fine della Serie A 2024/2025. Otto gare fondamentali per la Roma che, grazie ad una straordinaria rimonta con 14 risultati utili consecutivi, si candida di diritto per un posto nella prossima Champions League.

I giallorossi sono al momento al sesto posto in classifica a meno quattro dal Bologna, in quarta posizione, e meno tre dalla Juventus, che sarà la prossima avversaria della squadra di mister Claudio Ranieri in campionato. Battendo la Vecchia Signora, dunque, i giallorossi potrebbero agganciarla in classifica ed accorciare il distacco dagli emiliani, impegnati in casa contro il Napoli. Intanto, sembrano esserci novità sul fronte nuovo allenatore: tra i nomi in lizza sarebbe balzato in pole Massimiliano Allegri, accostato anche al Milan.

Roma, spunta il nome di Massimiliano Allegri per la panchina

Il futuro di mister Massimiliano Allegri sembra essere ancora legato all’Italia. Il tecnico livornese, dopo l’addio alla Juventus al termine della scorsa stagione, sarebbe pronto a tornare in panchina già nei prossimi mesi. Il nome di Allegri è stato, difatti, accostato ad alcuni club del nostro campionato, su tutti il Milan che pare pronto a separarsi da Sergio Conceicao, arrivato a dicembre per sostituire Paulo Fonseca.

Non solo, secondo quanto riporta la redazione de Il Messaggero, anche la Roma starebbe valutando l’ex allenatore della Juventus come successore di Claudio Ranieri che, nonostante l’eccezionale campionato disputato sino ad ora, ha già annunciato la volontà di non rinnovare il proprio contratto per diventare un dirigente del club giallorosso. Lo stesso Ranieri nei giorni scorsi aveva dichiarato che il futuro tecnico della Lupa non sarà Gian Piero Gasperini che sembrava essere l’indiziato numero uno.

La dirigenza capitolina potrebbe puntare tutto su Allegri, considerata la sua esperienza ed il ricco palmares che vanta sei scudetti, cinque dei quali conquistati con la Juventus, cinque Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane a cui si aggiungono anche due finali di Champions League. L’ipotesi di prendere le redini della Roma sarebbe gradita dal tecnico livornese che, però, non ha ancora preso una decisione definitiva.

Gli altri nomi in lizza

Il nome di Allegri sarebbe salito in pole, seguito da quello (a sorpresa) di Maurizio Sarri che per anni ha allenato a Roma, ma sulla panchina degli acerrimi rivali della Lazio. Non si esclude anche la pista Stefano Pioli, attualmente alla guida dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, ma intenzionato a tornare in Italia.

L’ex allenatore del Milan era stato già contattato dalla società giallorossa dopo l’esonero di De Rossi, poi la scelta è ricaduta su Ivan Juric sollevato dall’incarico dopo poche partite e sostituito proprio da Claudio Ranieri.