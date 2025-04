Djokovic, il gesto senza precedenti prima della fine

Novak Djokovic, anche in questi ultimi anni della sua carriera, continua a sorprendere tutti: avete visto il suo ultimo gesto? Da impazzire

Novak Djokovic è senza ombra di dubbio uno dei tennisti più forti della storia: il serbo da anni incanta con il suo talento ed il suo gioco esplosivo.

Il classe classe 1987 ha ottenuto diversi riconoscimenti in carriera, vincendo numerosi titoli del Grande Slam e prendendosi il record per il maggior numero di settimane al primo posto nella classifica del Ranking ATP.Facendo due conti, Nole ha vinto ben 24 titoli del Grande Slam dominando spesso in Australia (ha il record di 10 Australian Open) e in Inghilterra (trionfano 7 volte a Winbledon).

Per quanto concerne il ranking ATP, è stato in prima posizione per 428 settimane, di cui 122 consecutive. In questi anni, il nativo di Belgrado ha anche aggiunto al suo curriculum vittorie in Coppa Davis e nelle Finals Atp. Nell’ultimo periodo, il tennista sta avendo molti problemi: con l’età che avanza, sono aumentati anche gli infortuni fisici. Anche il livello degli avversari si sta nuovamente alzando, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che rappresentano il nuovo che avanza. Djokovic, tuttavia, continua a conquistare le copertine: avete visto il suo ultimo gesto che ha lasciato i fan senza parole?

Djokovic, il gesto senza precedenti: tifosi e fans senza parole

Djokovic è un tennista formidabile e ha vissuto una carriera da incorniciare: con il suo gioco completo ed esplosivo su ogni superficie, il serbo ha conquistato fan in ogni angolo del mondo.

Ancora oggi, seppur sia calato vistosamente, Nole ha fan e ammiratori dappertutto e continua a farli emozionare con i suoi gesti toccanti. Impegnato per il torneo a Miami, Nole ha stupito il mondo intero con una decisione senza precedenti. In America, nelle ultime due settimane, i tennisti hanno dovuto fare I conti anche con un clima avverso: a poche ore dalla finale tra il serbo e Mensik, una violenta pioggia ha allagato il campo.

E Nole, vedendo gli addetti ai lavori impegnati ad asciugare il terreno di gioco, si è fiondato subito su una asciugatrice elettrica libera e ha fornito un prezioso aiuto ai presenti. Le immagini in cui prova ad asciugare le linee del campo hanno fatto immediatamente il giro del mondo intero, diventando virali sui social network. Anche il suo nuovo allenatore, Andy Murray, ha preso poi delle asciugamano per fornire un ulteriore aiuto ai presenti.

Per dovere di cronaca, Djokovic non è riuscito ad inanellare il suo centesimo trionfo in carriera (sul fronte titoli) perdendo in due set (7-6 7-6) contro Mensik. Il ceco si prende subito il futuro, avvisando il mondo del tennis con una pregevole vittoria contro il suo idolo.