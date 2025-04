Fiorentina, il sogno di De Gea: il portiere ha una certezza

David De Gea, in una bella intervista, ha parlato a cuore aperto e ha svelato il suo sogno: il portiere ha una grande certezza.

La Fiorentina sta disputando una stagione tutto sommato positiva: la squadra di Raffaele Palladino è in lotta per un piazzamento europeo e ha raggiunto i quarti di finale in Conference League. Il prossimo doppio confronto di Kean e compagni sarà contro gli sloveni del Cm Celje.

Una delle certezze della squadra è sicuramente David De Gea: l’estremo difensore, dopo la grande esperienza con il Manchester United, era rimasto senza squadra. Per molti, il portiere spagnolo era ormai a fine corsa ma in realtà la sua annata è stata spettacolare: i suoi interventi sono come al solito spettacolari e spesso e volentieri ha salvato anche il risultato. Nella mente di tutti c’è ancora la sfida tra Milan e Fiorentina dove il portiere ha parato due rigori eccezionali.

De Gea è un fenomeno e anche se ormai non è più giovanissimo, rappresenta sicuramente un pilastro della squadra. Nella nostra serie A, nella lista dei top player non può sicuramente mancare il suo nome. Ma quale sarà il suo futuro? Al momento, la Fiorentina non sta ancora preparando la prossima annata. I tifosi sperano di vederlo ancora con la maglia della propria squadra: De Gea, dal canto suo, ha deciso di svelare il suo sogno.

Fiorentina, il sogno di De Gea: svelata la certezza del portiere

De Gea, ancora una volta, ha mostrato al mondo il suo enorme talento: lo spagnolo ha vissuto fin qui una stagione da protagonista.

Ma cosa farà la Fiorentina con lui considerando l’alto stipendio ed un’età non più giovanissima? L’età, per un portiere, non rappresenta un grosso ostacolo: a 34 anni, David ha ancora diverse stagioni di livello da poter disputare.

Nel frattempo, l’ex United ha parlato con La Repubblica e ha svelato il suo grande sogno. “Sono molto soddisfatto alla fiorentina e vorrei restare. Nel mio contratto c’è un’opzione”. Per chi non lo sapesse, l’estremo difensore ha il contratto in scadenza ma c’è una clausola per il rinnovo a 2.5 milioni di euro di stipendio. Lo spagnolo si trova benissimo nel capoluogo toscano e spera di raggiungere altri grandi obiettivi. Al momento, la Fiorentina occupa l’ottavo posto in classifica ma si trova ad appena 5 punti dal quarto posto del Bologna, posizione valida per la Champions League.

Anche una qualificazione in Europa League sarebbe oro colato per la Viola, dopo anni in cui ha giocato in Conference (la terza manifestazione in ordine di importanza). Con un De Gea così, e soprattutto con un Kean in splendida forma, sognare a Firenze non è poi così difficile..