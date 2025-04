Reggina Vibonese, dove vederla in tv: tutte le indicazioni per vedere gli “amaranto

Reggina-Vibonese, dove vedere l’attesissima sfida in televisione: le indicazioni per seguire gli amaranto in tv

Continua senza sosta il campionato di serie D, con le squadre che in questo particolare periodo cercheranno di raggiungere i rispettivi obiettivi: manca ormai sempre meno al traguardo.

La Reggina, questa domenica, affronterà la Vibonese in una sfida che si preannuncia infuocata: gli ospiti scenderanno in campo agguerriti ma la squadra dello stretto non vuole assolutamente vanificare l’ottimo lavoro svolto fin qui. La squadra di mister Trocini è in piena lotta per conquistare il primo posto in classifica e soprattutto sognano la promozione alle categorie superiori. Arrivati a questo punto, ogni sfida rappresenta un qualcosa di estremamente importante e delicato.

La sfida con la Vibonese ha subito un leggero ritardo: dopo un accordo tra i due club, infatti, il fischio di inizio è slittato alle ore 15:30. “AS Reggina 1914 comunica che tutti gli abbonati che hanno acquistato il biglietto per la partita con la Vibonese, sia online che nei punti vendita autorizzati, potranno richiedere il rimborso presso lo Store ufficiale del club sito sul Corso Garibaldi 505″: la Reggina ha subito svelato ai suoi tifosi le modalità per ottenere il rimborso al biglietto acquistato. Ma veniamo al nocciolo del discorso: dove vedere il derby in televisione?

Reggina-Vibonese: dove guardare il derby in televisione

Domenica unico obiettivo per la Reggina: vincere il derby per continuare a sognare.

Ma chi non va allo stadio, cosa deve fare per poter seguire la partitissima contro la Vibonese? Ancora una volta, Vivo Azzurro TV trasmetterà lo spettacolo della serie D in chiaro.

Basterà semplicemente scaricare l’applicazione ed effettuare una piccola registrazione: dopo pochi clic, riuscirete tranquillamente a seguire le partite. C’è anche la possibilità di attivare delle notifiche per conoscere in anticipo il fischio di inizio delle sfide. Ricordiamo che il derby era inizialmente previsto per le ore 15:00: dopo un accordo tra le società, l’inizio è stato spostato di mezz’ora. La Reggina potrà contare ovviamente sulla spinta del Granillo: in casa, in questa stagione, sono stati registrati 3mila spettatori di media. Dopo la vittoria in extremis dell’ultima partita, gli Amaranto continuano a sperare di agguantare il primo posto in classifica: la squadra di casa dovrà giocare però il derby senza Trocini in panchina, fermato dal Giudice sportivo. La Vibonese, dal canto suo, sta vivendo un momento di scarsa forma ma è ancora in piena lotta per i playoff.

Per chi vuole collegarsi invece sul sito di Vivo Azzurro TV per guardare la partita, potrà andare su vivoazzurrotv.it e godersi le emozioni della partita che rappresenta un crocevia importante per il proseguo della stagione.