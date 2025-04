Milan, un difensore potrebbe lasciare: arriva la conferma definitiva

Anticipo di calciomercato per il club rossonero, in estate il Milan potrebbe cedere un suo difensore: la conferma definitiva a breve.

Non è terminata la stagione che già si inizia a parlare di calciomercato estivo, quando i vari club provvederanno a creare nuovi gruppi, proponendo cessioni e ingaggi. Il Milan, che sta attraversando una crisi nera ormai da troppo tempo, è alle prese con la sostituzione dell’allenatore portoghese Sergio Conceicao. In questi giorni si sta discutendo su chi sarà il suo sostituto in panchina.

L’obiettivo dei rossoneri è quello di ripartire alla grande, risollevandosi da una situazione disastrosa, a incominciare dalla parte tecnica, con l’assunzione di un nuovo mister. Potrebbe raggiungere Milano Antonio Conte, sarebbe un bel colpo per il club dei Diavoli rossi, ma è ancora tutto da definire. Invece, sembrerebbe quasi certa la cessione di un difensore.

Milan, cessione del difensore tedesco: il Bayer Leverkusen interessato a Thiaw

Il Bayer Leverkusen avrebbe messo gli occhi sul difensore rossonero Malick Thiaw. L’obiettivo è quello di riportarlo in patria, dopo tre anni di militanza in Italia. E pensare che il calciatore, prima del Milan, ha giocato per lo Schalke 04, per il Borussia e per le giovanili del Bayer Leverkusen, quando era piccolo. I campioni di Germania vogliono rimettere le mani sul difensore, magari come sostituto di Jonathan Tah, il quale potrebbe essere ingaggiato dal Barcellona.

Ma il Milan, attualmente lontano dalla zona Europa, vive un periodo di instabilità e non sa in quale direzione puntare. Se la dirigenza rossonera sta affrontando un vero terremoto interno, e potrebbe presto cambiare drasticamente, ripartendo dalle fondamenta, la rosa della squadra vive di incertezze, con tanti giocatori titolari che potrebbe fare le valigie e andare altrove.

La mancata qualificazione in Europa pesa tantissimo sull’umore della squadra e dell’intero club, le casse rossonere non sono state rimpinguate e i fondi si stanno esaurendo. In una condizione del genere, occorre essere attenti ai dettagli e valutare ogni uscita. Dunque, per fare cassa, il Milan potrebbe vendere i suoi giocatori migliori, rivoluzionando l’intera squadra.

Malick Thiaw pronto a partire per la Germania: il Milan lo dovrebbe cedere al Leverkusen

Il Bayer Leverkusen è intenzionato a ingaggiare il 24enne Malick Thiaw, nato a Dusseldorf, per riportarlo nel campionato di Bundesliga. Secondo il quotidiano tedesco SportBild, infatti, le due società avrebbero già preso accordi segreti. I due club sarebbero in trattativa per cedere il difensore, inoltre, il Leverkusen avrebbe parlato direttamente con l’agente del calciatore.

Il Leverkusen, ora che cederà a titolo gratuito il leader Jonathan Tah, probabilmente al Barcellona, è alla ricerca di un nuovo forte difensore, in grado di guidare la difesa. Il centrale tedesco potrebbe essere la scelta migliore, anche se Thiaw ha un contratto con il Milan fino al 2027. Dipenderà tutto dall’offerta dei tedeschi, secondo alcune indiscrezioni si parla di 25 milioni, e ovviamente dalle intenzioni dello stesso Thaiw, da tempo trascurato in nazionale tedesca e desideroso di farsi notare in vista dei Mondiali del prossimo anno.