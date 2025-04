Gasperini alla Roma, ora la verità: in questo momento potrebbe accadere di tutto

La dirigenza della Roma ha avviato i contatti con il tecnico Gian Piero Gasperini, primo nome sul taccuino come successore di Claudio Ranieri.

La Roma sabato sera tornerà in campo per affrontare in trasferta il Lecce, match valido per la 30esima giornata di Serie A. I giallorossi, reduci da una striscia positiva di 13 partite con 10 successi e 3 pareggi, ha recuperato terreno e punta alla zona Champions: ora il quarto posto dista solo quattro lunghezze a nove gare dal termine del campionato.

Una marcia quasi inarrestabile quella della formazione giallorossa che ha decisamente cambiato passo dall’arrivo sulla panchina di mister Claudio Ranieri, chiamato dopo gli esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Juric. Il tecnico ha, però, già annunciato il ritiro a fine stagione, quando diventerà un dirigente della Roma. Per questa ragione, la società sta già valutando i possibili sostituti. In pole ci sarebbe il nome di Gian Piero Gasperini che a giugno potrebbe separarsi dall’Atalanta.

Roma, Ranieri non rinnoverà il contratto da tecnico

La Roma ha decisamente cambiato passo dall’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina. Un “ritmo da Champions” quello dei giallorossi che in campionato, nell’ultimo turno contro il Cagliari, hanno ottenuto il 13esimo risultato utile consecutivo (10 vittorie e 3 pareggi) piazzandosi a soli quattro punti dal quarto posto che garantisce l’accesso alla prossima Champions League.

La maggior parte dei tifosi vorrebbe rivedere Ranieri sulla panchina per il prossimo anno, ma il tecnico ha già chiarito che, al termine della stagione, chiuderà la propria carriera da allenatore per entrare nella dirigenza della società. I vertici della Lupa stanno, dunque, sondando il terreno per individuare il successore.

Roma, Gasperini la prima scelta per la panchina

Il primo nome sul taccuino della Roma è quello di Gian Piero Gasperini, attualmente sulla panchina dell’Atalanta e con un contratto in scadenza nel 2026. L’allenatore di Grugliasco, nelle scorse settimane, ha già annunciato che non rinnoverà con la Dea e non si esclude un addio a fine stagione. I contatti tra il tecnico e la Roma sarebbero stati già avviati, ma non c’è stata, come riporta Sky Sport, una risposta da parte di Gasperini che, alla consegna del premio Bearzot, ha definito la Roma come ” una piazza eccezionale” ed una squadra “che tutti vorrebbero allenare come la Nazionale”.

L’obiettivo della dirigenza è quello di avviare un percorso pluriennale con l’allenatore senza chiedere risultati immediati e garantendo una protezione nei momenti di difficoltà. Ora non resta che attendere gli sviluppi per capire, soprattutto, quali siano le intenzioni di Gasperini e se al termine della stagione lascerà l’Atalanta dopo nove stagioni a Bergamo. C’è anche da valutare la concorrenza della Juventus che avrebbe messo nel mirino da tempo il tecnico per la prossima stagione, come eventuale sostituto di Tudor che ha preso il posto di Motta come “traghettatore“.