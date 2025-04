I piatti preferiti dei calciatori, alcuni sono incredibili

Sapete quali sono i piatti preferiti dei calciatori? Alcuni sono davvero incredibili e lasciano senza parole, andiamo a scoprire tutto più da vicino.

Sebbene le loro diete siano spesso personalizzate per delle migliori prestazioni sul campo da gioco, anche questi hanno dei gusti.

Gli argentini hanno da sempre dimostrato di amare la carne, tra questi troviamo Carlitos Tevez che ai tempi della Juventus era sempre il primo a preparare l’Asado direttamente sul campo da gioco e ottenendo una risposta dai compagni davvero incredibile. Ai tempi ad aiutarlo c’erano altri sudamericani come Arturo Vidal e Roberto Pereyra.

E Luis Suarez? Anche l’ex Liverpool, Ajax e Barcellona ha dimostrato di amare tantissimo questo tipo di carne, ma lo sapete che ha diverse volte detto, in varie interviste, di apprezzare moltissimo la cucina malesiana anche se a dirlo così ci viene anche difficile solo capire quali sono i piatti migliori della tradizione di questo straordinario paese.

Senza dimenticare che ovviamente il fatto di avere molti soldi permette questi ragazzi di fare delle straordinarie esperienze stellate.

Cosa mangiano i calciatori?

Tra i calciatori che amano la buona cucina c’è sicuramente Luka Modric, professore del Real Madrid e centrocampista croato di grandissima qualità e intensità. Tra i suoi piatti preferiti ci sono sicuramente quelli della tradizione italiana come la lasagna, la pizza ma anche la carne e il pesce. E chissà quante mangiate avrà fatto con Carlo Ancelotti suo allenatore a lungo.

Cristiano Ronaldo invece ama tantissimo il baccalà grigliato un piatto che viene realizzato molto spesso nel suo paese d’origine Madeira in Brasile. Senza dimenticare il fatto che da quando è stato a Torino si è innamorato del riso Arborio nella declinazione DOP di Baraggia Biellese e Vercellese.

Thomas Muller è un altro grande amante della pasta italiana, tra i suoi piatti preferiti ci sono anche i tortelli ripieni di ricotta. Ha fatto anche da protagonista in uno spot tedesco per la pasta Barilla. E Robert Lewandowski ha dei gusti strani soprattutto nel modo di mangiare. Infatti parte dal dolce per arrivare all’antipasto proprio al contrario, dice questo che gli permette di bruciare in maniera maggiormente rapida i grassi e anche di avere più energia successivamente.

Lionel Messi invece ama tantissimo la pizza, soprattutto la napoletana e tra le sue passioni troviamo anche il formaggio che consuma con una certa regolarità. E Piquè? L’ex difensore invece ama mangiare il pane con la Nutella, un dolce delizioso.