Addominali bassi, l’esercizio per scolpirli in breve tempo: ormai lo provano tutti

Avere gli addominali bassi è il sogno di tutti, seguite questo esercizio per scolpirli in breve tempo. Fanno ormai tutti così.

Avere degli addominali d’acciaio è il sogno di chiunque. Certo, fondamentalmente degli uomini ma anche le donne ultimamente non sono da meno, soprattutto vista l’enorme esposizione sui media di corpi perfetti ed irraggiungibili. Sui social spesso modelli non realistici che però influenzano gli utenti di ogni angolo del mondo. Al di là della questione sociale circa la sovrabbondante esposizione mediatica e questa continua ricerca del fisico perfetto, prendersi cura del proprio corpo non è assolutamente errato. Soprattutto se fatto con metodi giusti.

Come ad esempio farsi seguire da un nutrizionista e da esperti del settore, praticando dello sport. Fare dell’attività fisica dona non solo tanto dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico. Ragion per cui chiunque deve praticare dell’attività sportiva. Ma tornando quindi al discorso addominali, in procinto della bella stagione la voglia di mettersi in forma aumenta in maniera esponenziale. Tra i muscoli maggiormente dormienti soprattutto durante il periodo invernale sono assolutamente gli addominali bassi.

Addominali bassi, come scolpirli per questa estate

Certo, avere addominali fantastici richiede tempo ma fare attività costantemente ed ogni giorno farà sì che per quest’estate i vostri addominali saranno motivo di orgoglio. Gli addominali bassi sono quelli più ostici soprattutto perché si sta spesso seduti in base al lavoro che si svolge, quindi scolpirli è una sfida impegnativa. Per capire come allenarli correttamente bisogna partire dall’idea che non c’è una distinzione tra addominali bassi ed alti, il muscolo coinvolto è sempre il medesimo. In realtà quando si parla quindi addominali bassi si riferisce la porzione del retto addominale che si trova sotto l’ombelico.

Gli esercizi per potenziare questi muscoli sono vari, occorre distinguere se ci si allena in casa oppure in palestra. In palestra, oltre agli esercizi di isolamento, si possono includere anche i movimenti multiarticolari come squat, stacchi da terra e la military press. Non sono propriamente per gli addominali ma coinvolgono la parete addominale in modo molto significativa. Chi si allena invece in casa, può provare esercizi come crunch e le loro varianti.

Per lavorare la parte bassa è consigliabile usare il plank e le sue varianti che proprio coinvolge tutta la zona centrale del corpo. Altro esercizio importante ed utile è il sollevamento delle gambe: da sdraiati, proprio per attivare la zona sotto l’ombelico. La corretta esecuzione è fondamentale per evitare comunque che ci si faccia male e si garantisca un allenamento piuttosto efficace.

Gli errori da evitare

Piccolo suggerimento: mai sovraccaricare l’esercizio con i pesi ma dare prelazione alla tecnica corretta. La giusta esecuizione è quella che potrà dare risultati visibili ed in sicurezza. Ovviamente tutto questo esercizio non varrà niente se non viene seguita una giusta alimentazione, ma per quella è giusto che vi affidiate agli esperti del settore.