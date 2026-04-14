Perché il multitasking è in realtà un mito neurologico

Dieci finestre aperte, due chat lampeggianti, la posta che suona come un metronomo: sembra potenza, sembra controllo. Poi guardi l’orologio, ti chiedi dove sia finita l’attenzione e senti quella sottile stanchezza che non ha un nome, ma un peso preciso.

C’è un fascino antico nell’idea di fare tutto insieme. Ci piace credere che la testa tenga il ritmo del mondo. Scorri un foglio di calcolo, rispondi a un messaggio, intanto apri una scheda per un controllo veloce. La mente pare correre. Le mani seguono. Il tempo si assottiglia. E tu ti racconti che stai spingendo al massimo.

La svolta arriva quando noti i micro-strappi. Rileggi tre volte la stessa riga. Dimentichi perché avevi aperto quella finestra. Torni indietro di qualche passaggio. Non è pigrizia. Non è mancanza di volontà. È meccanica del pensiero.

E qui sta il punto centrale: non stai facendo più cose insieme. Stai facendo una cosa alla volta, ma molto in fretta. È uno switch cognitivo. Un passaggio rapido dell’attenzione da un compito all’altro. Ogni cambio ha un prezzo.

Cosa succede nel cervello quando “multitaski”

La regia è nella corteccia prefrontale, sede delle funzioni esecutive. Ogni volta che salti dal foglio di calcolo all’email avvengono due micro-fasi. Prima lo “spostamento dell’obiettivo”: decidi che ora la priorità è altra. Poi l’“attivazione delle regole”: recuperi le istruzioni per il nuovo compito. Questo doppio gesto consuma glucosio e ossigeno. Richiede millisecondi misurabili in laboratorio con compiti alternati, come passare da lettere a numeri. Le stime variano tra gli studi, ma la direzione è chiara: tanti piccoli ritardi sommano. A fine giornata possono erodere la produttività reale fino al 40%. In alcuni test si osserva anche un calo temporaneo del quoziente intellettivo percepito di circa 10 punti. I numeri oscillano a seconda dei metodi, ma l’effetto non scompare.

C’è un secondo impatto. L’alternanza continua alza cortisolo e adrenalina. Il sistema si mette in allerta. Ti senti sveglio, ma non lucido. Il pensiero creativo si restringe. Il cervello, per risparmiare energia in mezzo al rumore, si aggrappa a automatismi. Aumentano le scorciatoie. Crescono gli errori. Non diventi più veloce. Diventi più superficiale.

Un esempio concreto. Stai analizzando una tabella. Entra una notifica. Rispondi “al volo”. Torni alla tabella e ti chiedi: dove ero? Quel “dove ero” è il costo del cambio di contesto, il famoso context-switching cost. È invisibile a occhio nudo, ma si sente nelle pieghe della giornata.

Monotasking: una tecnica semplice, non nostalgica

Il vero salto di qualità si chiama monotasking. Blocchi di 25–50 minuti su un solo compito. Notifiche disattivate. Una finestra alla volta. Una micro-rituale di passaggio tra attività: chiudi note, scrivi la prossima azione, respira. Sono abitudini modeste che stabilizzano i circuiti e aprono lo stato di flusso. In molte professioni creative e analitiche, misurare il lavoro a sessioni piene porta più risultati di qualsiasi corsa frammentata. Non è romanticismo anti-tecnologico. È igiene mentale basata su evidenze di psicologia cognitiva e neuroscienze.

Se vuoi verificarlo, fai un test settimanale. Scegli due ore al giorno “a tema unico”. Conteggia errori, revisioni, tempi di consegna. Confronta con le giornate sparpagliate. Non serve una statistica perfetta per accorgerti del sollievo. Meno rumore. Più profondità. Una stanchezza diversa, pulita.

Forse il punto non è fare di più. È fare una cosa, tutta intera. Domani, quando la prima notifica chiederà strada, prova a lasciarla passare. Ascolta il suono del lavoro che non salta. Che forma prende, nella tua giornata, quel raro silenzio operativo?

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