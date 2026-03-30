L’Italia si prende tutto (negli altri sport) e Sinner lo sottolinea così

Sinner vince a Miami e dedica il titolo ad Antonelli e Bezzecchi: il segnale di un’Italia vincente in tutti gli sport.

Jannik Sinner vince ancora, e lo fa con una naturalezza che ormai non sorprende più. Dopo Indian Wells, arriva anche il trionfo a Miami: due Masters 1000 consecutivi, un segnale forte al circuito e, soprattutto, una conferma del momento straordinario del tennis italiano. Ma non è solo tennis. Perché mentre Sinner alza trofei, altrove l’Italia continua a vincere. E lui, a modo suo, lo fa notare.

Dopo la finale vinta contro Jiri Lehecka, il gesto è rapido ma significativo. Sinner si avvicina alla telecamera e scrive: “Bez Kimi Italia”. Una frase che può sembrare criptica, ma che in realtà racconta molto (dello stato dello sport italiano). Se a Indian Wells il pensiero era stato tutto per Kimi Antonelli, qui il messaggio si allarga. Dentro c’è anche Marco Bezzecchi, reduce da un successo importante in MotoGP.

Non è una trovata isolata. Sinner ha sempre mostrato un legame autentico con il mondo dei motori, una passione che emerge senza forzature, quasi con discrezione. Non cerca l’effetto, non costruisce il momento: lo vive. E lo condivide solo quando sente che ha senso farlo.

Il riferimento ad Antonelli arriva dopo un’altra vittoria pesante, quella nel Gran Premio del Giappone, mentre Bezzecchi ha firmato il suo momento negli Stati Uniti. Due contesti diversi, due discipline lontane dal tennis, ma unite da un filo comune: la crescita di una generazione italiana capace di imporsi ovunque.

Italia, un grande momento che attraversa gli sport (e speriamo domani nella Nazionale…)

Il successo di Sinner a Miami non è solo un titolo in più. È parte di un quadro più ampio. Il tennis italiano sta vivendo una fase irripetibile per continuità e profondità, ma non è l’unico sport a parlare italiano. Dalla Formula 1 alla MotoGP, passando per molteplici altre discipline, emergono segnali chiari: c’è un movimento che funziona, che produce talento e che, soprattutto, lo porta a vincere. (In tal senso, speriamo che domani la Nazionale di Gennaro Gattuso non sia l’eccezione).

Sinner sembra esserne consapevole. Non a parole, che restano sempre misurate, ma nei gesti. Quelle scritte sulla telecamera non sono slogan: sono piccoli segnali di appartenenza, quasi un modo per dire “ci siamo”.

Ed è interessante come questo racconto passi da un atleta che non ama i riflettori fuori dal campo. Sinner non costruisce narrazioni, non cerca di essere simbolo. Eppure finisce per diventarlo, proprio perché resta fedele a se stesso.

In campo, contro Lehecka, ha mostrato ancora una volta il suo tennis essenziale, preciso, senza fronzoli. Il rovescio lungolinea che chiude lo scambio decisivo è l’immagine perfetta del suo modo di stare in partita: freddo, lucido, efficace. Fuori dal campo, invece, lascia spazio a un dettaglio che racconta qualcosa di più grande.

L’Italia vince. E Sinner, semplicemente, lo scrive.