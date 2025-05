Vite al Limite, cosa si nasconde dietro la dieta del Dr. Nowzaradan

Che cosa sono costretti a mangiare i pazienti che entrano nella clinica del dottor Nowzaradan in Texas? La verità sulle persone delle quali hai seguito le vicende in “Vite al Limite”.

Il dottor Nowzaradan è una celebrità di caratura mondiale. Il reality show che lo vede protagonista assieme ai casi disperati dei suoi pazienti, “Vite al Limite”, ha raggiunto diverse edizioni in molti Paese in tutto il mondo. Ed anche in Italia le vicende della clinica del dottor Nowzaradan sono ben note e molto seguite. L’ottantenne iraniano di nascita ma statunitense di adozione è il luminare per eccellenza della chirurgia bariatrica e della riduzione dell’obesità.

In “Vite al Limite”, ma anche a telecamere spente nella sua clinica di Houston, il dottor Nowzaradan ospita pazienti dal peso che può arrivare anche ben al di sopra dei 300-400 chili. Purtroppo non sempre le cose vanno a finire come sperato. Dopo un percorso che può durare mesi, alcuni pazienti non reggono più e gettano la spugna. Non riescono a sottostare ad una dieta che prevede una assunzione massima di 1300 kcal, se non anche di meno. Ed una alimentazione sana, cosa alla quale non sono abituati.

Come dimagriscono i pazienti di “Vite al Limite”

Il processo di dimagrimento dei pazienti del dottor Nowzaradan non prevede il solo dimagrimento. Ad un certo punto tutti quanti loro devono sottoporsi ad intervento chirurgico specificamente concepito per la riduzione dell’obesità. Serve quindi la messa in pratica di una dieta efficace e che, in certe fasi, possa garantire un processo di dimagrimento anche veloce.

Il tutto comunque in totale sicurezza e con uno studio ben concepito su quelle che sono le caratteristiche ed i bisogni del soggetto di turno. La dieta del dottor Nowzaradan prevede anche l’assunzione di alcune barrette proteiche che possono spezzare la fame e far sopportare ai pazienti un inevitabile deficit di calorie. Bisogna abituare loro a fargli apprezzare alimenti più sani e naturali.

Vengono introdotti così cibi che possiedono molti nutrienti, che praticamente mai prima i pazienti del dottor Nowzaradan hanno privilegiato od erano soliti consumare nella loro routine quotidiana in quanto ad alimentazione.

In cosa consiste la dieta del dottor Nowzaradan

Bisogna eliminare tutto quanto non è salutare e nutriente, per dare spazio a carne magra e verdure senza amidi, anzitutto. Possono essere presi in considerazione pollame, pesce, vitello o manzo magro. E per quanto riguarda le verdure consentite, le migliori sono quelle a foglia verde. Poi c’è grande spazio per carote, zucchine, broccoli e per altre verdure cotte o crude.

Sono da evitare i prodotti della terra più ricchi di zuccheri o di amidi. Quindi niente patate, mais, piselli e legumi secchi, e tra la frutta niente datteri, fichi secchi, prugne secche, uva, banane, cachi e fichi. Come condimento vengono utilizzati erbe aromatiche e spezie varie, con anche l’aggiunta di un mezzo cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

Niente utilizzo ovviamente di sale e di zucchero, ed in quanto a cibi da evitare, è inutile stare a sottolineare che si tratta di alimenti confezionati come i pasti pronti (pizze surgelate, cibi impanati…), snack vari sia dolci che salati, bibite zuccherate e gassate ed alcolici, tra gli altri. Ed assolutamente niente dolci e simili.