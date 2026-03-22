Smartwatch e depressione: i segnali possono emergere settimane prima – reggionelpallone.it

Uno studio mostra che gli smartwatch possono individuare segnali precoci di ricaduta depressiva analizzando sonno e attività.

Lo indossiamo per contare i passi, controllare il sonno, ricevere notifiche. Funzioni quotidiane, ormai integrate nella routine. Ma proprio da questi dati potrebbe arrivare qualcosa di più: un’indicazione precoce di una possibile ricaduta depressiva.

È quanto emerge da uno studio pubblicato su JAMA Psychiatry, condotto dai ricercatori della McMaster University e del Research Institute di St. Joe’s Hamilton, in Canada. L’analisi suggerisce che i dati raccolti dagli smartwatch possono intercettare cambiamenti nei ritmi biologici prima che compaiano segnali clinici evidenti.

Irregolarità del sonno e rischio di ricaduta

La ricerca ha coinvolto 93 adulti con una storia di depressione maggiore, monitorati per diversi mesi attraverso dispositivi indossabili. I parametri osservati includevano attività fisica e qualità del sonno, registrati in modo continuo e passivo.

I risultati mostrano una correlazione significativa tra l’irregolarità del sonno e il rischio di ricaduta. In particolare, chi presentava schemi meno stabili aveva una probabilità quasi doppia di sviluppare un nuovo episodio depressivo.

Il fattore più rilevante riguarda la riduzione del contrasto tra attività diurna e riposo notturno. Quando questo equilibrio si attenua, il sistema biologico perde parte della sua organizzazione naturale. Anche l’aumento dei risvegli notturni, dopo l’addormentamento, emerge come indicatore associato al rischio.

Un aspetto centrale è il timing: le alterazioni nei ritmi del sonno non coincidono con l’episodio depressivo, ma lo precedono. I dati suggeriscono che questi cambiamenti iniziano a manifestarsi diverse settimane prima, in una fase ancora priva di sintomi evidenti.

Attualmente il monitoraggio della depressione si basa in larga parte sui sintomi riportati dal paziente, che tendono a emergere quando la ricaduta è già in corso. L’utilizzo di dispositivi indossabili introduce un approccio diverso, fondato su dati raccolti in modo continuo e oggettivo.

Gli smartwatch permettono di rilevare pattern comportamentali e fisiologici senza richiedere interventi attivi. Questo consente di osservare variazioni graduali, difficili da individuare con strumenti tradizionali.

Dal punto di vista clinico, l’analisi di questi dati potrebbe supportare strategie di prevenzione più tempestive. Un sistema in grado di riconoscere deviazioni significative rispetto ai pattern individuali potrebbe segnalare un aumento del rischio e favorire un intervento anticipato.

La depressione maggiore rappresenta una condizione diffusa, con un’elevata probabilità di ricaduta anche nei pazienti in trattamento. In questo contesto, la possibilità di individuare segnali precoci assume un valore operativo rilevante.

L’integrazione tra dati digitali e pratica clinica non sostituisce la valutazione medica, ma può contribuire a renderla più informata e tempestiva. Il potenziale degli smartwatch, in questo ambito, si inserisce in una prospettiva più ampia di monitoraggio continuo e personalizzato.