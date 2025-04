Il re degli agrumi viene prodotto in questa parte d’Italia: devi provare a mangiarlo in questo modo – reggionelpallone.it

Lo conoscevi? Lo hai mai provato? Se non vieni da questa parte d’Italia allora dovresti proprio uscire e comprarlo, ed assaporarlo in molti modi differenti.

Dici agrumi e pensi a limoni, arance, a mandarini, ai pompelmi. Ma ce n’è uno che non è così diffuso nella testa di molti, anche se dovrebbe, visto che ha delle proprietà molto importanti dal punto di vista nutrizionale. Si tratta del bergamotto, che vede in Reggio Calabria uno dei suoi posti dove più viene apprezzato, oltre che prodotto. Le sue origini non sono certe, anche se si pensa che sia approdato in Italia da Oriente. Infatti la parola bergamotto è di derivazione turca, dalla locuazione “beg armudi” e vuol dire “pero del Signore”.

Questo in riferimento anche alla sua forma che ricorda vagamente una pera, a volte. Anche se ci sono pure varietà più sferiche, che fanno somigliare il bergamotto ad un limone tondo. Ed una certezza consiste nel fatto che questo frutto è diffuso da millenni in tutta l’area del bacino Mediterraneo. Dalla Grecia all’Asia Minore, fino ad arrivare alle assolate coste del Sud Italia e della Spagna, fino alle Canarie. Però c’è anche chi sostiene che il bergamotto provenga dalla Cina.

Che gusto ha il bergamotto?

Il bergamotto ha un sapore che raccoglie il meglio proprio di limone ed arancia. Per quanto riguarda l’Italia, è proprio in Calabria, tra Reggio e la Locride, che si concentra la quasi totalità della produzione di bergamotto. E come ogni agrume, anche questo è dotato di una forte concentrazione di vitamina C, ma non mancano pure la vitamina A e quelle del gruppo B, oltre a flavonoidi ed antiossidanti.

Tutte componenti che rendono più forte il sistema immunitario e che forniscono una protezione importante contro malattie dell’apparato cardiocircolatorio, arteriosclerosi e tante altre situazioni negative. Come tanti altri prodotti naturali della terra, anche il bergamotto ha un retaggio antico, noto anche alle popolazioni che hanno vissuto secoli e secoli prima di noi. Visto che il bergamotto ha anche delle proprietà antivirali e disinfettanti, è impiegato come rimedio naturale contro i malanni di stagione ed anche per lenire delle eventuali infezioni in corso.

Il suo sapore particolare è ritenuto pure utile in ottica antidepressiva. Con gli antiossidanti poi, il consumo di bergamotto è molto consigliato per contrastare gli effetti negativi dei radicali liberi. Il nome scientifico del bergamotto è Citrus bergamia. E non ha niente a che vedere con Bergamo, che tra l’altro si trova dalla parte opposta rispetto a Reggio Calabria. Bergamo si chiama invece così da “berg”, parola celtica che stava a significare “fortificazione”. E che, romanizzata, è diventata Bergamum e poi Bergamo.

Come gustare il bergamotto

La buccia del bergamotto già è peculiare e rende questo frutto molto facilmente riconoscibile, visto che è molto increspata. Il colore è verde, a volte anche con evidenti venature di giallo. L’aroma del bergamotto è molto appezzato anche per la creazione di aromi e profumi, ed il bergamotto può essere usato pure per la realizzazione di bevande e di infusi salutari che ti aiuteranno a dormire meglio.

Per quanto riguarda delle ricette specifiche, il bergamotto è adatto per creare anche dei dolci, delle marmellate e persino delle preparazioni salate. Ma è molto buono anche da mangiare così com’è, subito dopo averlo sbucciato.

E non è difficile trovare dei prodotti medicinali e fitoterapici a base proprio di bergamotto. In Calabria questo agrume è presente da secoli e secoli, e chi è della regione lo sa bene. Così come sa bene che si tratta di un prodotto calabrese DOP.