Ponte 25 aprile: preparate di nuovo gli ombrelli, ecco che ci aspetta

Ancora brutto tempo per il ponte del 25 aprile; ecco che cosa ci aspetta nei prossimi giorni secondo le previsioni meteo.

Il weekend di Pasqua e Pasquetta non è stato all’insegna del bel tempo come tutti noi speravamo. Infatti, in molte zone d’Italia ha piovuto ed ha soffiato un vento fortissimo. Adesso ci aspettano altri due ponti e weekend da poter sfruttare avendo più tempo libero, ma le condizioni meteo non sono favorevoli.

Infatti, anche il ponte del 25 aprile sarà costellato di brutto tempo e pioggia. Pare che non ci sia pace, almeno non ci siano le condizioni per avere un weekend di sole e approfittarne per andare al mare o per una gita fuori porta in famiglia o con gli amici. Ma andiamo nel dettaglio e scopriamo insieme che cosa ci aspetta.

Brutto tempo per il ponte del 25 aprile

Correnti atlantiche e nord europee raggiungeranno molto presto l’Italia. L’alta pressione, quella che dovrebbe portarci il bel tempo, farà fatica ancora per un po’ di tempo ad imporsi. Quindi, ci saranno giorni di maltempo ancora a lungo, così come è stato per Pasqua e Pasquetta. Una nuova perturbazione arriverà sulla nostra penisola e coprirà da Nord a Sud, anche nel weekend del 25 aprile.

Questa perturbazione porterà freddo, pioggia, grandine e forte vento. Condizioni meteo che faranno saltare qualsiasi programma purtroppo, magari deciso da molto tempo. Quindi, in molte parti d’Italia i piani dovranno cambiare e si dovrà optare per qualcosa al chiuso e in sicurezza, non di certo all’aperto.

Purtroppo, pioggia, vento freddo e a tratti anche grandine, prenderanno da Nord a Sud. Tuttavia, mancando ancora diversi giorni a questo weekend, i meteorologi non possono essere precisi. Soprattutto, per quanto riguarda la tempistica di questa perturbazione. Che cosa significa? Vediamo i dettagli.

Le regioni più colpite dal maltempo

Innanzitutto, dobbiamo dire che il modello americano GFS parla di più pioggia al nord e nelle regioni centrali, mentre al sud il maltempo arriverà il 26 aprile. Invece, il modello europeo ECMWF prevede instabilità già dalla prima parte della giornata del 25 aprile sia al centro che al sud del paese.

Per quanto riguarda la traiettoria di questa perturbazione che disturberà le nostre giornate, e probabilmente anche il nostro sonno di notte, sembra che si concentrerà ad est. Temporali si scaglieranno su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Molise, Abruzzo, Puglia e Basilicata.

Sono previsti da 10 a 50 mm di pioggia, ma localmente potrebbero esserci nubifragi molto significativi. Infatti, i meteorologi dicono di prestare la massima attenzione soprattutto in alcune zone interne dall’Emilia Romagna alla Puglia. C’è il rischio di forti temporali e di forti grandinate, a partire dalla giornata di venerdì 25 aprile.

Insomma, c’è un po’ di sfortuna che aleggia sui weekend di festa che ci sono tra il mese di aprile e il mese di maggio. Basta fare attenzione, non mettersi in pericolo e rinviare programmi se questi sono all’aperto e nelle zone a rischio.