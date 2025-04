Maltempo al Sud, il sindaco corre ai ripari

Maltempo al Sud per Pasqua e Pasquetta, il sindaco corre ai ripari e avverte i cittadini dei pericoli che possono presentarsi.

Ci interroghiamo da settimane su come sarà il meteo nei giorni di Pasqua e purtroppo, in tante zone d’Italia, non ci sarà bel tempo. Quindi, alcuni dei programmi stabiliti da tempo in compagnia o con la famiglia dovranno saltare. In particolare, per il maltempo al sud il sindaco è corso ai ripari dando comunicazione ai cittadini di ciò che è meglio fare.

Ci troviamo nel Comune di Reggio Calabria e il 16 aprile del 2025 il sindaco ha emanato un’ordinanza ben precisa per mettere in guardia tutti nelle zone che saranno maggiormente colpite dal maltempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Si parla non solo di pioggia, ma anche di forte vento e sappiamo quanto può essere pericoloso, soprattutto a ridosso del mare e non solo.

L’ordinanza del sindaco di Reggio Calabria

L’Ord.Sind.n.31-2025– misure a tutela della pubblica incolumità per condizioni meteo avverse e rischio caduta alberi a causa del forte vento. È questo è il documento emanato dal Sindaco in data 16 aprile 2025, per descrivere la situazione e dare le giuste indicazioni alle persone del luogo e che devono transitare in quei luoghi.

Si prevede una criticità meteo marina-costiera. In particolare, sono previsti venti forti, citiamo letteralmente, “burrasca dai quadranti meridionali specialmente sui settori ionici con conseguenti mareggiate lungo le coste esposte“. Questa situazione rende pericolose le aree attorno agli alberi, per il pericolo di caduta degli stessi, ma anche località in cui possono cadere oggetti o esserci distacco di cornicioni e simili.

Quindi, il sindaco avverte che ci saranno delle modifiche come indicheremo qui di seguito. È molto importante seguire queste indicazioni e stare alla larga da luoghi che possono diventare pericolosi in presenza di vento.

Maltempo al sud: l’avviso del sindaco

Innanzitutto, dobbiamo partire da noi stessi e dalla nostra casa. Il sindaco invita tutti a fissare gli oggetti pericolanti o che possono spostarsi a causa del vento forte. Questo garantisce una sicurezza per chi dovesse passare in prossimità. Poi, c’è divieto di sosta pedonale in tutti i luoghi pubblici con presenza di alberi.

Inoltre, nell’ordinanza si parla di divieto di accesso a parchi e giardini pubblici non dotati di cancelli o recinzioni. Questi sono stati, infatti, chiusi fino alla fine dell’emergenza meteo. C’è anche il divieto di utilizzo delle piste ciclabili e percorsi pedonali alberati. In particolare, bisogna stare attenti al centro della città e al lungo mare.

Dunque, i cittadini devono fare molta attenzione fino alla fine del vento forte. Rispettare le indicazioni date e usare sempre il buon senso. Per qualsiasi situazione di pericolo, chiamare il 112, numero unico di emergenza.

Purtroppo il weekend di Pasqua non si preannuncia molto buono, non solo al Sud, ma in diverse regioni d’Italia. L’invito a fare attenzione è sempre doveroso, così come è doveroso non mettere in pericolo sé stessi o gli altri.