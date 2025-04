Allegri al Milan? Qualcuno non è d’accordo: il motivo del suo dissenso

Massimiliano Allegri, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe tornare al Milan: qualcuno però non è d’accordo. Il motivo

La stagione 2024-2025 è stata fin qui entusiasmante: in campionato, ad esempio, abbiamo ben tre squadre in lotta per lo scudetto.

Tra le grandi deluse, invece, ci sono la Juventus e il Milan. I bianconeri hanno esonerato Thiago Motta dopo un campionato ambiguo e soprattutto la cocente Eliminazione in Champions League con il PSV: i vertici hanno puntato su Igor Tudor per il finale. I rossoneri, invece, hanno bocciato il progetto Fonseca dopo pochi mesi e hanno preso Conceicao. Con l’allenatore portoghese in panchina, era arrivata subito la grande gioia con la vittoria in Supercoppa.

L’ex Porto ha clamorosamente fallito i principali obiettivi, venendo eliminato dal modesto Feyenoord in Champions League e perdendo subito contatto dalle zone nobili della classifica. Per questo motivo, prima del calciomercato, potrebbe infuocarsi proprio il mercato degli allenatori. Milan e Juventus, ad esempio, avrebbero messo nel mirino proprio Antonio Conte: l’allenatore del Napoli, in passato, ha già abituato ad esagerati colpi di scena lasciando all’improvviso squadre che avevano appena vinto lo scudetto. Il Milan, in particolare, starebbe valutando anche il ritorno di Massimiliano Allegri. Il toscano è sicuramente un vincente e potrebbe essere l’uomo giusto per una ripartenza immediata. Ma c’è qualcuno che non è assolutamente d’accordo con tutti questi rumors: le sue rivelazioni in radio hanno già scosso i tifosi.

Massimiliano Allegri al Milan, aumentano i rumors: qualcuno non è d’accordo

Il mercato degli allenatori potrebbe essere molto intenso al termine della stagione: diversi club, anche quelli più blasonati, cercheranno di avviare un nuovo progetto tecnico.

Allegri, dopo l’addio alla Juventus, non ha ancora trovato una panchina: l’allenatore toscano ne ha approfittato per studiare e per ricaricare le batterie. Secondo alcune importanti indiscrezioni, Max potrebbe ripartire proprio dal Milan: i rumors si intensificano di giorno in giorno. C’è però uno che non è assolutamente d’accordo con i rumors in questione. Il motivo? È uno degli uomini più vicini ad Allegri. Stiamo parlando di Giovanni Galeone, grande amico e mentore dell’ex guida tecnica bianconera. Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l’ex allenatore ha fatto il punto della situazione, svelando alcuni dettagli succosi sul possibile approdo al Milan.

“Ho sentito Massimiliano Allegri al telefono e mi ha detto che non andrà al Milan“: queste le sue dichiarazioni in diretta radio. Galeone ha quindi smentito ogni contatto tra il nativo di Livorno ed il club lombardo. “Non ha avuto nessun contatto con i rossoneri“. A quanto pare, il futuro di Conceicao è ormai segnato: il tecnico portoghese non ha convinto e ha deluso le aspettative della dirigenza e della tifoseria.

Tra qualche settimana, scopriremo sicuramente di più: Max scalpita e vuole tornare ad allenare. Difficile però rivederlo sulla panchina rossonera: il Milan, intanto, è stato anche accostato ad Antonio Conte.