Affare Milan-Juventus, gira una voce folle: “Colpo da 40 milioni!”

Come spesso vi abbiamo raccontato, il calciomercato di varie squadra della nostra Serie A pare destinato a incrociarsi su diversi fronti. Di recente, ad esempio, abbiamo parlato di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus e nel mirino del Milan. Un fronte decisamente caldo in questo ultimo mese di mercato.

Il centravanti serbo sta effettivamente accendendo il calciomercato sia dei bianconeri che dei rossoneri, che nelle ultime ore avrebbero anche avviato dei contatti concreti proprio per parlare del possibile affare in sinergia.

A tal proposito, Juve e Milan starebbero parlando di un’ipotesi di scambio che vedrebbe coinvolti diversi giocatori (per chi volesse approfondire la questione, ne abbiamo parlato nello specifico qui). Occhio però perché, oltre al fronte Vlahovic, le strade di Milan e Juventus potrebbero incrociarsi anche per un altro nome pesante, da ben 40 milioni di euro.

Nuova pista di calciomercato per Juve e Milan

Come ben sappiamo entrambi i club sono alla ricerca di rinforzi importanti per completare i loro reparti d’attacco. Il Milan vede appunto in Vlahovic il il proprio obiettivo principale, mentre la Juventus spinge sempre per il ritorno di Kolo Muani. Ma sia bianconeri che rossoneri devono anche guardare altrove per individuare possibili piste alternative.

Ed ecco che, stando alle ultime news che stanno circolando in queste ore, il Diavolo e la Vecchia Signora – dopo Hojlund – avrebbero nuovamente messo gli occhi sullo stesso giocatore. In questo caso parliamo di Artem Dovbyk, centravanti ucraino che potrebbe lasciare la Roma nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. I giallorossi chiedono circa 40 milioni di euro e – oltre a club esteri come Besiktas, Leeds e West Ham – secondo Il Messaggero anche Milan e Juve starebbero monitorando la situazione. Occhio dunque pure a Dovbyk, altro nome che potrebbe infiammare gli ultimi giorni di mercato di rossoneri e bianconeri.