Juventus, pazza idea di mercato: “Scambio col Milan!”

Con l’arrivo di agosto, si entra ufficialmente nella fase più bollente del calciomercato estivo e alcuni top club della nostra Serie A come Juventus e Milan ora devono accelerare per completare la loro campagna acquisti. E ovviamente non sono esclusi anche possibili intrecci di mercato che potrebbero essere utili a tutte le parti in causa.

In questo caso parliamo in particolare proprio di Milan e Juve, accomunati da uno dei più grandi casi di calciomercato di questa stagione: quello relativo al futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è un serio problema da risolvere il prima possibile per i bianconeri, mentre rappresenta per i rossoneri il più grande sogno di mercato per quanto riguarda l’attacco di Allegri. E in queste ultime ore sono spuntate alcune news che parlano di un possibile clamoroso scambio di mercato proprio tra Juventus e Milan con diversi giocatori che potrebbero finire in ballo.

Caso Vlahovic: le ultime notizie sul possibile affare di calciomercato tra Juventus e Milan

Stando a quanto riferito da La Repubblica, il club rossonero avrebbe finalmente rotto gli indugi e avrebbe avviato una trattativa concreta con la Vecchia Signora per Vlahovic. L’offerta del Milan recapitata alla Juve sarebbe di 10 milioni di euro più il cartellino di Ismael Bennacer, centrocampista algerino in uscita da Milano che sarebbe un profilo gradito da Tudor. In alternativa, ci sarebbero anche altri giocatori rossoneri da poter far rientrare nell’affare come possibili contropartite tecniche per Vlahovic.

Parliamo ad esempio di Adli, Chukwueze, Okafor e Musah, anche se da quello che emerge Bennacer rimarrebbe il nome più intrigante per la Juventus. Per ora comunque i bianconeri stanno valutando l’offerta, manca ancora un’apertura concreta, ma la trattativa è iniziata e presto potrà entrare veramente nel vivo. In fondo siamo entrati nell’ultimo mese di calciomercato e Milan e Juventus devono stringere i tempi, anche e soprattutto per risolvere il caso Vlahovic.