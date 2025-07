Calciomercato Roma – Gasperini in festa: ecco il primo colpo

Gian Piero Gasperini sta preparando una stagione che dovrà essere unica per la Roma, con la squadra che ha bisogno di fare la differenza sotto tutti i punti di vista e mettersi in grande mostra per poter centrare il suo unico obiettivo: la Champions League. Un colpo non semplice, ma che la società con un grande sforzo sta cercando di mettere a referto. Non perdiamo neanche un secondo per questo affare che potrebbe cambiare tutto e permettere alla Roma di partire con un mediano di primissimo livello già al centro del campo. Passiamo al nome e a tutti i dettagli su questa trattativa.

Il nome perfetto

Il calciatore che è pronto per indossare la casacca della Roma nel corso della prossima stagione arriva dal Brasile, più precisamente dal Palmeiras. Il suo nome è Richard Rios e non vede l’ora di potersi mettere in mostra anche in Serie A. Una trattativa chiusa al volo dopo che i giallorossi e il Boca Juniors hanno trovato l’accordo per la cessione di un altro centrocampista di assoluto livello internazionale come Leandro Paredes. Adesso non possiamo fare altro che passare alle cifre di questo affare ed analizzare nel dettaglio un calciatore che è stato protagonista anche al recente Mondiale per Club con la maglia proprio dei brasiliani.

Il costo dell’affare

La Roma è arrivata alle prestazioni del mediano brasiliano per una cifra vicinissima ai 23 milioni di euro. Un colpo di spessore che da idea di quanto il club voglia fare la differenza nel corso della prossima stagione. Una Roma diversa, che non punta solo sul nome del calciatore ma anche sul suo apporto sul campo. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Non perdiamo neanche un secondo sul nuovo bomber che potrebbe arrivare e far sognare tutta la città. Il punto sul nuovo 9 della Roma <<<