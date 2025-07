Calciomercato Roma – C’è il nome per l’attacco: ecco un 9 da paura

La Roma continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Una società di primissimo livello che ha voglia di conquistare la Champions League, successo e traguardo che manca da troppo tempo. La scelta è stata recapitata ad un tecnico che conosce bene il campionato italiano e potrà dar vita ad un ottimo progetto. Per arrivare e raggiungere questo obiettivo, però, serve un team che possa competere con tutte le avversarie. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo centravanti messo sotto osservazione dal tecnico Gian Piero Gasperini. Un profilo che aveva cercato già ai tempi dell’Atalanta.

Il bomber in arrivo

Il colpo perfetto per l’attacco della squadra giallorossa è Lorenzo Lucca. Calciatore di assoluto spessore che non vede l’ora di mettersi in mostra e soprattutto fare la differenza sotto tutti i punti di vista. L’esodo in una big del nostro calcio sembra essere solo questione di tempo e proprio per questo motivo la società sta cercando di capire la fattibilità dell’operazione. Il club di Roma lo vorrebbe il prima possibile, ma c’è una grande concorrenza da sconfiggere che va dal Nord Italia al Sud. Passiamo al costo di questo affare e soprattutto ai team che i giallorossi devono superare.

Colpaccio di mercato

Lorenzo Lucca ha messo in pole alla sua lista dei desideri l’approdo nella squadra Campione d’Italia. C’è da capire, però, se il Napoli affonderà questo colpo. La Roma resta vigile e sa che per 30 milioni può arrivare alle prestazioni dell’attaccante italiano. Una coppia con Artem Dovbyk che sarebbe una delle migliori di tutto il campionato e proprio per questo motivo si continua a lavorare per trovare una quadra. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mediano che arriva per mister Gasperini. Clamoroso ritorno in Italia per il centrocampista <<<