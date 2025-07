Calciomercato Inter – Marotta ha chiuso il colpo? Sogno dal PSG

L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione di campionato. SI sta iniziando a programmare il futuro con la società che vuole mettere a referto dei colpi di primissimo livello ed avere la rosa praticamente pronta in vista dell’inizio del raduno che è fissato per il termine di Luglio. Quest’anno si partirà tardi e proprio per questo motivo è fondamentale avere una squadra che possa entrare subito nel giro ed essere sin dai primi istanti nelle migliori condizioni. Sono tanti i nomi che vengono valutati nel corso delle ultime settimane e tra questi c’è anche un vero e proprio sogno direttamente dai Campioni d’Europa.

Il nome che è un sogno

Un vero e proprio sogno per la società, visto che il club potrebbe mettere le mani su un calciatore che ha vinto praticamente tutto. Marco Asensio pare essere in uscita dal Paris Saint Germain e di conseguenza sono i neroazzurri che stanno osservando nel dettaglio questa operazione. Un nome che potrebbe cambiare l’idea dei tifosi in vista della prossima stagione e dopo la fine pressoché disastrosa appena vissuta. Logicamente bisogna passare ai costi della trattativa. Ecco le richieste della società avversaria.

Le richieste del Paris Saint Germain

Il Paris è pronto ad accontentarsi, visto che le prestazioni di Marco Asensio non sono costate molto ed il calciatore non rientra più nei piani della società parigina. La trattativa dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro, ma bisogna trovare una quadra sull’ingaggio visto che la richiesta è di circa otto milioni di euro. Adesso bisogna capire se i neroazzurri riusciranno ad affondare, anche se prima andrebbe ceduto un calciatore come Mehdi Taremi che al momento non sta trovando spazio. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Doppio addio alle porte, ecco tutti i dettagli <<<