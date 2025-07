Calciomercato Inter – Due cessioni ufficiali? La scelta di Chivu

L’Inter sta già pianificando con largo anticipo la prossima stagione di campionato. La squadra si prepara per un torneo di primissimo livello sia in Italia che in Europa con la Champions League, dove dovrà riscattare una finale persa per 5-0 ai danni del Paris Saint Germain. Nel frattempo la squadra sta lavorando e va a caccia di un altro calciatore di primissimo livello per rinforzare la mediana, dopo aver rinforzato l’attacco con il rientro dal prestito di Bonny e soprattutto con l’approdo di un grandissimo profilo come quello di Francesco Pio Esposito. Al momento sembrano essere vicinissime due cessioni. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile addio.

Il centrocampista ai saluti

Come detto sembra essere solo questione di tempo, ma le strade sono destinate a separarsi. I neroazzurri di Milano difficilmente continueranno a puntare sulle giocate di un ottimo calciatore come Kristian Asllani, che nel corso delle ultime settimane non è riuscito a fare la differenza come suo solito e di conseguenza fallire quel salto di qualità che quasi tutti gli addetti ai lavori si aspettavano. Proprio per questo motivo si sta lavorando per portare in neroazzurro altri profili altamente interessanti, ma la squadra che potrebbe puntare all’albanese sembra arrivare dalla Spagna, stiamo parlando del Betis di Siviglia. Questo però potrebbe non essere l’unico addio programmato dai neroazzurri.

Via il bomber

Assieme ad Asllani sembra essere arrivato il momento dei saluti anche per un attaccante decisamente interessante, stiamo parlando di Mehdi Taremi. Il bomber non è mai riuscito ad integrarsi ed ora due società bianconere sono sulle sue tracce. La prima è il Fulham in Premier League, seguita a ruota dal Besiktas nella massima serie turca. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Calha in partenza, ecco il nome del sostituto <<<