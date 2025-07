Calciomercato Roma – Scontro infuocato per Paredes: cambia tutto

La Roma sta cercando di allestire una squadra che possa puntare alla prossima Champions League. Gasperini non ha tempo da perdere e proprio per questo motivo sa che deve sin da subito capire quali saranno i suoi uomini in quella che è definibile come una vera e propria missione. Nelle ultime ore, però, sembra esserci un piccolo punto di domanda, con la squadra che sta cercando di capire quale sarà il suo mediano nel corso della prossima stagione. Sono tanti i calciatori messi sotto osservazione e si sta cercando di capire quale potrebbe essere il profilo più adatto per un club come quello giallorosso.

Il futuro di Paredes

Prima di tutto va deciso il futuro di un calciatore a dir poco fondamentale come Leandro Paredes. Il calciatore argentino non vede l’ora di mettersi in mostra con la maglia della squadra che ha sempre tifato e a cui è legatissimo, stiamo parlando del Boca Juniors. Per il momento, però, non sembra esserci accordo tra le parti. Questo è un problema abbastanza grande per la Roma che senza la cessione difficilmente potrà andare ad operare in altre zone del campo a caccia di calciatori che possano essere molto importanti per la società. Ecco quali sono i nomi per la mediana in caso di addio del centrocampista campione del Mondo nel 2022.

Il nome

Non sono tanti nomi, ma più un nome specifico che piace parecchio a Gasperini e che ha già avuto nelle sue primissime stagioni alla guida dell’Atalanta. Frank Kessié piace e non poco al tecnico, c’è da capire se riuscirà a liberarsi prima della fine del suo contratto con la maglia del club saudita. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. La Roma a caccia di un nuovo bomber: ecco un nome da paura <<<