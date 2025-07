Calciomercato Inter – Salta tutto! Il mediano annulla la cessione

Dopo tre stagioni con la casacca del club di Milano, tutto sembrava essere pronto per il suo addio ma nel corso delle ultime ore cambia la messa in scena. Il calciatore potrebbe restare in neroazzurro in una scelta che nessuno si aspettava. Adesso c’è da capire quale potrebbe essere il suo futuro. L’Inter sappiamo che si sta muovendo anche a caccia di alternative ed anzi oramai era praticamente sicura di dover fare a meno di lui nel corso della prossima stagione. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del mediano che sembrava oramai prossimo ai saluti.

Il colpo di scena

Kristian Asllani non vede l’ora di mettersi in mostra, ma vuole ancora giocarsi le sue carte con la casacca dei neroazzurri. Proprio per questo motivo sembra essere notizia dell’ultima ora che ha rifiutato in toto la possibile cessione al Betis di Siviglia. Il centrocampista vuole ancora mettersi in mostra con la casacca neroazzurra sulla schiena e di conseguenza la cessione nel corso di questa sessione di mercato inizia a diventare decisamente complessa. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo alle richieste dei neroazzurri di Christian Chivu riguardanti le sue prestazioni. Ecco quanto vorrebbe la società per privarsi di Asllani.

La richiesta dell’Inter

I neroazzurri vogliono provare a mettere a referto una plusvalenza importante e la cifra che un club dovrebbe mettere sul piatto per arrivare alle prestazioni del calciatore neroazzurro è di circa 20 milioni di euro. Un prezzo tutt'altro che elevato e proprio per questo motivo molte squadre stanno valutando la possibile quota della trattativa.