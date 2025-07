Calciomercato Inter – Calhanoglu in partenza: scelto il sostituto

Il centrocampista che indossa la casacca dei neroazzurri di Milano sembra essere pronto per dare vita ad una nuova avventura nella sua carriera. Il calciatore ha grande voglia di rilanciarsi dopo due mesi in cui si è parlato troppo di lui al di fuori del rettangolo verde. Sappiamo benissimo si tratti di uno dei mediani più interessanti del calcio Mondiale, ma al momento sembra esserci una squadra in pole position e pronta per arrivare alle sue prestazioni. Il club che più di tutti vorrebbe aggiungere alla sua rosa le prestazioni di Calhanoglu lo conosciamo, ma adesso è arrivato il momento di analizzare tutti i dettagli di questa trattativa. Ecco dove sarà il futuro del calciatore turco.

Il futuro di Calhanoglu

Nulla è ancora scritto, ma dalla Turchia si inizia a parlare di trattativa intavolata per arrivare alle prestazioni del calciatore che ha scritto la storia recente del club neroazzurro. Il numero 20 è pronto per prendersi la sua rivincita in terra natia e sembra essere solo questione di tempo prima che si possa trovare una quadra. Il Galatasaray è pronto per mettere sul piatto circa 30 milioni di euro che sarebbe la richiesta minima dei neroazzurri per cedere le prestazioni di un calciatore con queste capacità. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile sostituto.

Il sostituto perfetto

Il calciatore che si candida ad una maglia da titolare e non vede l'ora di poter dire la sua anche con l'Inter è Ederson. La richiesta dell'Atalanta è l'ostacolo da superare, visto che la società domanda circa 70 milioni di euro inizialmente. Vedremo se il club riuscirà a trovare una quadra.