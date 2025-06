Calciomercato Roma – Gasp ritrova il suo mediano: tutti i dettagli

La Roma trova un mediano che conosce a memoria la massima serie del calcio italiano e questa è una grande notizia soprattutto per Gasperini. Il tecnico infatti sta cercando di inserire nella rosa giallorossa dei calciatori che conosce a memoria e soprattutto dal grande carisma per poter riportare il club della Capitale nella massima competizione europea. Questo è un obiettivo neanche troppo nascosto da parte di un club che nelle ultime annate ha dovuto fare troppi passi indietro proprio per via delle imposizioni dovute alla mancata qualificazione in Champions. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo clamoroso colpo e sull’arrivo di uno dei fedelissimi di mister Gasperini.

Il colpo clamoroso

Arriva direttamente dall’Arabia Saudita, ma nel corso delle ultime stagioni ha indossato diverse maglie importanti tra cui quelle del Barcellona e dei rossoneri di Milano. Non dimentichiamo, però, che l’inizio della sua carriera è stata proprio con il Gasp, più precisamente all’Atalanta. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Frank Kessié. Il calciatore ivoriano è pronto per tornare in Europa dopo due stagioni dall’altra parte del Mondo con la maglia dell’Al Ahli. Passiamo ai possibili costi di questo affare e soprattutto se effettivamente si riuscirà a mettere in piedi la trattativa.

Il costo dell’affare

Se Frank Kessié sta effettivamente riflettendo per tornare in Europa e di conseguenza rinunciare allo stipendio faraonico che percepisce in Arabia, non possiamo dire lo stesso per il club che al momento pensa ancora di voler trattenere il calciatore. La richiesta potrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro, ma il problema è logicamente convincere una delle proprietà più ricche del pianeta di cedere uno dei calciatori più importanti.