Calciomercato Roma – Scelto il bomber! Gasp al settimo cielo

La Roma non ha tempo da perdere e con l’arrivo di Gian Piero Gasperini l’obiettivo per la prossima stagione è chiaro. Bisognerà fare il possibile pur di conquistare un piazzamento in Champions League. Compito non semplice per una squadra che da diverse stagioni non riesce a raggiungere questo presupposto, ma per farlo si è affidata ad un super mister e soprattutto ad un mercato che sarà di primissimo livello. Sono tanti i calciatori che piacciono alla squadra gestita dalla famiglia Friedkin e proprio per questo motivo sembra essere solo questione di tempo prima che i primi botti possano essere ufficializzati. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul prossimo affare per la squadra della Capitale che ha grande voglia di rilanciarsi. Arriva un bomber da sogno.

Il nome del nuovo bomber

Il calciatore che più di tutti pare aver conquistato la società e non vede l’ora di dire la sua arriva dall’altra parte delle Alpi, più precisamente dal Lione. Viste le ultime faccende e la momentanea retrocessione in Ligue 2, si tratta di un vero e proprio affare di mercato. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Mikautadze. Centravanti che nel corso del precedente campionato europeo ha fatto innamorare tutti con le sue giocate ed ora ha grande voglia di rimettersi in mostra. Passiamo al costo dell’operazione.

Costo favorevole

Il vero vantaggio dell’operazione potrebbe essere rappresentato dal costo della trattativa. Al momento la squadra francese si trova in una situazione difficile e proprio per questo motivo potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Quasi un regalo per la Roma che troverebbe un bomber di primissimo livello da affiancare ad un grande mister come il Gasp che sappiamo quanto riesce a valorizzare i suoi componenti della rosa. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sulla nuova meta di Abraham: firma vicinissima <<<