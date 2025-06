Calciomercato Roma – Abraham saluta tutti! Ecco dove andrà

La Roma ha bisogno di cedere nel corso della prossima settimana. La squadra continua ad avere dei problemi con il fair play finanziario (anche per via della mancata qualificazione costante alla Champions League). Proprio per questo motivo si sta lavorando ad una cessione di altissimo livello nel corso delle prossime ore. Sono tanti i calciatori della Roma che hanno faticato a trovare spazio nel corso di questa stagione e tra questi sembra esserci anche Tammy Abraham che nel prestito in rossonero ha dimostrato qualche buona giocata che, però, non è servita per portare il club di Milano a riscattare in via ufficiale il bomber inglese. Adesso sorge il dubbio su quale possa essere la prossima meta per un centravanti che è a caccia di una nuova destinazione.

Dove andrà Abraham?

Tante le società che lo stanno osservando e tra queste sembra esserci una vera e propria lotta dalla Turchia. Non solo il Galatasaray che di settimana in settimana sembra voler alzare sempre di più l’asticella, non solo per eliminare la competizione interna, ma anche per sognare qualche piazzamento di lusso in Europa. Il team che più di tutti sembra possa fiondarsi sulle prestazioni di Tammy arriva sempre da Istanbul, ma stiamo parlando dei bianconeri del Besiktas che nel corso delle prossime settimane dovrebbero liberarsi delle prestazioni di un attaccante che ha scritto la storia del calcio italiano: Ciro Immobile. Passiamo alle cifre di questo affare che sta prendendo quota.

Le cifre dell’addio

La Roma aveva speso poco meno di 40 milioni di euro per arrivare alle prestazioni del calciatore che arrivava dal Chelsea. Dopo diverse stagioni e vista la scandenza del contratto a breve termine potrebbe arrivare l’addio per soli 10 milioni, nonostante una stagione comunque positiva con la casacca rossonera in cui è tornato in doppia cifra se contiamo tutte le competizioni. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato.