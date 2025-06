Calciomercato Inter – Chivu ha già deciso: 30 milioni per il centrale

L’Inter si gode il passaggio del turno e di conseguenza l’approdo agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Un obiettivo tutt’altro che facile da raggiungere, ma che ha permesso alla squadra di conquistare l’ennesimo importante traguardo di questa stagione. Nel frattempo si sta anche lavorando per arrivare ad un nuovo difensore centrale, visto che Francesco Acerbi e Stefan De Vrij iniziano a soffrire (e non poco) le scorribande dei giocatori più veloci avversari. Tra i tanti profili messi sotto osservazione ce n’è uno che ha conquistato sotto tutti i punti di vista il tecnico. Ecco tutti i dettagli su questo profilo per l’Inter.

Il colpo in difesa

Salvo clamorosi colpi di scena si farà all-in e lo si farà per un calciatore che ha già avuto un passato (recente) con Christian Chivu ed è prontissimo per mettersi in mostra con una nuova casacca da gioco. Se ancora non si fosse capito, il difensore che la società neroazzurra ha messo in cima alla lista dei preferiti è Giovanni Leoni. Calciatore che attualmente piace praticamente a tutte le difese del nostro campionato e si candida per un top team già nel corso della prossima stagione. Ecco tutti i dettagli sull’offerta che ci vorrà per poter chiudere il prima possibile questa trattativa.

L’offerta da mettere sul piatto

Per convincere la dirigenza del Parma ci vuole un'offerta shock con la società che domanda circa 30 milioni di euro ed in caso contrario non ha intenzione di privarsi delle prestazioni di un calciatore di questo livello. L'Inter inoltre deve superare la concorrenza di altre società di assoluto spessore come i rossoneri di Milano e la Juventus che affiancherebbe Leoni a Gatti per creare uno dei terzetti migliori d'Italia.