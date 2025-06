Calciomercato Inter – Via Calha? Marotta ha già il sostituto perfetto

Hakan Calhanoglu è pronto per iniziare un nuovo percorso nel mondo del calcio professionistico. Il calciatore sta cercando di capire se effettivamente c’è spazio anche per un’avventura lontana dall’Italia. Nelle ultime settimane il calciatore è stato stregato dalle avance che arrivano da due nazioni nello specifico, la prima è l’Arabia Saudita mentre la seconda è la Turchia (sua terra natale). Adesso c’è da capire se affonderanno il colpo e ci proveranno anche con i neroazzurri di Milano. Nel frattempo la società gestita da Beppe Marotta come presidente e Piero Ausilio come direttore sportivo è già all’opera e a caccia del sostituto. Tutti i dettagli sul nuovo mediano che i neroazzurri hanno messo sotto osservazione.

Il nome prescelto

Il profilo che ha conquistato tutti e di conseguenza è pronto per mettersi in mostra anche con una nuova maglietta è quello di Nicolò Rovella. Al momento il club neroazzurro non è ancora riuscito a trovare accordi con la società biancoceleste e la sensazione è che la trattativa possa essere più lunga del previsto. Ci sono tante parti da mettere d’accordo e soprattutto tanti passaggi che vanno sistemati prima di poter trovare una quadra. Passiamo al costo dell’affare e alla prima offerta che sembra essere stata inviata dal club di Milano.

C’è la prima offerta

A partire da questa estate, la società non ha più intenzione di perdere calciatori e dilungare più del dovuto le trattative. Proprio per questo motivo il club pare aver già messo sul piatto una cifra decisamente vicina ai 40 milioni di euro. Questa offerta (per il momento) è stata ritenuta insufficiente dal club della Capitale che per privarsi di un calciatore di questo livello vuole il pagamento totale della clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Vedremo come si evolverà l'affare.