Calciomercato Inter – Doppia cessione! Chivu perde due pedine

I neroazzurri di Cristian Chivu sono attualmente impegnati nel Mondiale per Club che si sta giocando negli Stati Uniti d’America. La squadra vede vicino il passaggio del turno e di conseguenza l’approdo agli ottavi di finale nonostante i vari problemi fisici e la mancanza di pedine fondamentali nello scacchiere tattico del coach. Allo stesso tempo si tiene sempre d’occhio il mercato, con la società che potrebbe perdere due importanti pedine nel corso delle prossime settimane. Due calciatori che nell’annata 24/25 si sono messi in mostra attraverso giocate di grande caratura ed ora sono pronti per la loro avventura da titolari nella massima serie del calcio italiano. Ecco quali sono i due profili pronti per salutare i neroazzurri.

Dopo il Mondiale, i saluti

Non ha convinto nel corso delle ultime nonché prime due partite di questo Mondiale per Club e l’addio pare essere solo questione di tempo. Sebastiano Esposito è pronto per una nuova avventura sempre in Serie A, ma lontano dai colori neroazzurri di Milano. Non dimentichiamo che il suo contratto è in scadenza nel corso della prossima estate e di conseguenza questa è l’ultima possibilità che ha la società di liberarsi delle sue prestazioni. Tante le squadre che lo seguono da vicino e tra queste sembra esserci anche il Parma di Cuenca. Tutti i dettagli sul secondo profilo.

Non torna in neroazzurro?

Sembrerà paradossale, ma nonostante le grandi prestazioni offerte in Svizzera nel corso dell'ultima stagione il suo ritorno in Italia è tutt'altro che scontato. Aleksandr Stankovic per 10 milioni di euro potrebbe salutare definitivamente la compagine di Milano. Anche in questo caso sono molte le società interessate, tra cui la Fiorentina e i biancocelesti di Claudio Lotito.