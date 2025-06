Calciomercato Roma – Gasperini ne vuole quattro! Ecco i nomi

La Roma non ha tempo da perdere ed anzi sta già lavorando in entrata ed in uscita per chiudere un mercato di assoluto spessore. La squadra con la nuova guida tecnica vuole conquistare la Champions League che inizia a mancare da decisamente troppo tempo. Ci sono già quattro profili che il tecnico ha chiesto a tutta la dirigenza, dei nomi che sanno il fatto loro ed hanno sempre detto la loro in Serie A. Sembra essere arrivato il momento di scoprire quali sono questi calciatori che a tutti i costi il club deve prendersi per arrivare nella massima competizione europea.

Due colpi in difesa

Il primo nome da valutare è sulla fascia, con la società che sta valutando anche una possibile alternativa in caso di addio da parte di Angelino. Il primo nome fatto dalla dirigenza arriva dal Belgio e stiamo parlando di De Cuyper. Il costo si aggira attorno ai 20 milioni di euro, ma parliamo di un calciatore che ha estimatori che arrivano da tutta l’Europa. Allo stesso tempo il secondo profilo è un difensore centrale ed al momento il nome più attivo è quello di Koni De Winter. Arriva dal Genoa e dopo una grande stagione è pronto per il salto di qualità.

I colpi in attacco

Il primo nome che sogna l'attacco della Roma è quello di un centravanti che possa dire la sua al fianco di Artem Dovbyk. Il primo nome pare essere quello di Andrea Pinamonti che è a caccia di una nuova destinazione dopo l'ottima stagione con il Genoa. Ultimo colpo è un esterno che salti l'uomo con semplicità, tanti i profili osservati e pare esserci anche quello di Federico Chiesa.