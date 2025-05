Napoli, 2 scudetti in 3 anni convincono la star del calcio mondiale: “Vengo a giocare con voi”

Non è ancora smaltita la festa scudetto che il Napoli pensa già alla prossima stagione e lo fa piazzando subito un colpo con un big.

Il Napoli sta vivendo un momento d’oro, di quelli che non si dimenticano facilmente: dopo la conquista dello Scudetto, il secondo in tre anni, meglio di quanto avvenuto nell’era di Maradona, il club partenopeo si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, se vogliamo ancora più ambizioso e prestigioso. Si parla infatti in queste ore di una clamorosa operazione di mercato, un regalo scudetto del presidente De Laurentiis alla città e ai tifosi.

La notizia che sta infiammando Napoli e la tifoseria partenopea è quella dell’imminente arrivo di Kevin De Bruyne, fuoriclasse belga in uscita dal Manchester City. Un colpo di mercato sensazionale, che testimonia la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di consolidare il successo appena ottenuto e rilanciare il progetto azzurro su scala europea, dandogli continuità ed evitando un’altra stagione sfortunata come quella dello scorso anno.

I numeri dell’operazione che porterà De Bruyne a Napoli

La trattativa per portare De Bruyne sotto il Vesuvio è ormai nelle fasi finali: al campione, che a fine giugno spegnerà 34 candeline, è stato proposto un contratto biennale da 10 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi, con opzione per un terzo anno. L’accordo è importante, sia sul piano economico che tecnico, e rappresenta una delle operazioni più prestigiose mai tentate dal Napoli.

Il centrocampista belga, libero a partire da fine giugno, arriverà quindi a parametro zero e – assicurano gli addetti ai lavori – ha già mostrato grande apertura e convinzione verso la destinazione partenopea. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il fatidico ok all’operazione, che avrebbe davvero del clamoroso. De Laurentiis, in un’intervista, ha chiarito che perché comunque l’operazione vada definitivamente in porto, occorre essere in due.

Capitolo allenatore: Antonio Conte resta o va via?

Parallelamente, resta aperto il capitolo allenatore. Antonio Conte ha un contratto fino al 2027, ma servirà un confronto chiaro con De Laurentiis per capire se proseguire insieme. Il summit, atteso nei prossimi giorni, sarà determinante per valutare il futuro della panchina azzurra. In caso di separazione, il Napoli ha già individuato un profilo di altissimo livello: Massimiliano Allegri, pronto a tornare in panchina, ma che strizzerebbe l’occhio anche al Milan.

Più defilata, invece, l’opzione che vedrebbe un clamoroso ritorno a Napoli di Sarri, mister di tante stagioni belle ma sfortunate. Il mercato non si ferma a De Bruyne. Il Napoli vuole rinforzare ulteriormente la rosa, puntando su elementi in grado di alzare l’asticella. Gli azzurri sarebbero pronti a fare sul serio e tra gli acquisti per il prossimo anno c’è anche la prospettiva di un big italiano, con lo zampino di Geolier.

Tra i nomi seguiti per il centrocampo c’è anche Lewis Ferguson, mentre per l’attacco rimane viva la pista Jonathan David. Intanto, sul fronte delle rivali, il Milan è chiamato a difendersi dall’assalto del City per Reijnders, valutato 70 milioni di euro. L’Inter, invece, si prepara a chiudere per Luis Henrique dal Marsiglia, operazione da circa 25 milioni, mentre guarda anche ad altri rinforzi in vista del Mondiale per Club.