Miss Italia, il successo, poi è sparita: che fine ha fatto Cristina Cellai

Cristina Cellai è stata una presenza televisiva per alcuni anni, poi è sparita: le ragioni di una scelta difficile da prendere così giovane.

Originaria di Castellina in Chianti, classe 1980, Cristina Cellai è una donna affascinante e carismatica, ma anche generosa e semplice. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia quando appena 17enne partecipa al concorso di Miss Italia e ottiene il secondo posto. L’anno dopo, ci riprova partecipando alle selezioni di Miss Europa e anche in quel caso arriva seconda.

Ha inseguito così il suo sogno di diventare modella, riuscendo anche nel suo obiettivo, ma per lei è arrivata anche tanta televisione in quegli anni. Ha preso parte come attrice a una fiction, poi a Scommettiamo Che?, quindi è stata Letterina a Passaparola, insieme a Silvia Toffanin e Alessia Fabiani. Anche lei poi, proprio come un’altra delle Letterine, Ilary Blasi, ha sposato un calciatore.

La vita privata di Cristina Cellai: il matrimonio con Davide Dionigi e i figli

Siamo nel 2003 e Cristina Cellai incontra e si innamora di Davide Dionigi, il bomber a quei tempi al Napoli in Serie B, ma che ha scritto belle pagine per la Reggina Calcio, dove è uno dei cannonieri più celebrati ancora oggi, insieme a Nicola Amoruso. L’amore per Davide Dionigi è stato il motore del suo cambiamento di vita, che l’ha portata a fare delle scelte importanti per una ragazza poco più che ventenne.

Dopo pochi mesi insieme è infatti nata la loro prima figlia, Arianna, seguita poi da Francesco che è nato nel 2007. Negli anni, Cristina Cellai ha sempre dato la massima priorità alla famiglia, costruendo intorno a essa e all’impegno nel sociale la propria felicità. Ha così continuato a portare avanti progetti solidali con entusiasmo e convinzione, senza rimpianti per il passato televisivo.

Tale madre, tale figlia: Cristina Cellai e Arianna Dionigi

Nell’estate del 2021, anche la figlia di Cristina Cellai, Arianna, ha scelto di partecipare a Miss Italia, arrivando sesta alle prime selezioni regionali che si sono tenute a Montevarchi. Arianna Dionigi, proprio come suo mamma, ha intrapreso la carriera di modella, ma nel frattempo si è iscritta anche a Giurisprudenza. Diplomata al Liceo Artistico, ha sempre vissuto il mondo della moda da vicino.

Per lei però l’esperienza di Miss Italia è stata la prima in cui ha potuto calcare una passerella e anche in questo c’è una similitudine con sua mamma Cristina. Ma quello che è più impressionante di tutto è che guardando una fotografia social in cui sono ritratte entrambe, facciamo davvero fatica a distinguerle. Due gocce d’acqua, che peraltro si sostengono a vicenda.

Davvero in forma smagliante, la scorsa estate, Cristina Cellai è stata la madrina del concorso Miss Eleganza Toscana, in una semifinale che è stata organizzata a Castellina in Chianti, il comune del quale è – come abbiamo già ricordato – originaria. Una grande emozione per lei, che l’ha riportata a oltre 25 anni fa e a delle sensazioni che ha vissuto in prima persona da giovanissima.