Il Barcellona alla ricerca di un’ala: Lamine Yamal non basta più

Il Barcellona starebbe cercando un nuovo profilo per il reparto offensivo in vista della prossima stagione: sul taccuino anche un esterno del nostro campionato.

Una stagione entusiasmante quella che volge al termine per il Barcellona che si è aggiudicato tre trofei: la Liga, la Coppa del Re e la Supercoppa di Spagna. Un vero riscatto per i blaugrana, dopo la scorsa annata chiusa senza titoli. Rimane la delusione per la Champions League, la squadra Hansi Flick è stata eliminata in semifinale dall’Inter dopo due spettacolari sfide terminate 3-3 a Barcellona e 4-3 in favore dei nerazzurri a San Siro.

La società spagnola sta già progettando le mosse da mettere in atto durante l’estate, così da rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nonostante l’ottimo rendimento del reparto offensivo, composta dal giovane talento Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski, pare che il Barca stia valutando l’arrivo di un nuovo profilo per l’attacco. Tra i nomi sul taccuino ci sarebbe anche un attaccante del nostro campionato.

Barcellona, caccia ad un nuovo volto per il reparto avanzato

La dirigenza del Barcellona è già a lavoro per puntellare la rosa in vista del prossimo anno. La formazione spagnola è reduce da un’ottima stagione con tre titoli vinti ed il cammino in Champions League, interrotto in semifinale dall’Inter di Simone Inzaghi che ha conquistato l’accesso all’atto finale della competizione, in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera.

Il Barca starebbe valutando una serie di profili che possano puntellare una rosa, già ricca di stelle, soprattutto in attacco. Il reparto offensivo blaugrana, composto dai tre titolari Yamal, Raphinha e Lewandowski e dalla riserva Ferran Torres, ha brillato durante tutta la stagione, basti pensare che, ad oggi, in quattro hanno realizzato la bellezza di 110 reti.

Nonostante lo sfavillante rendimento, pare che la dirigenza stia valutando l’arrivo di un rinforzo per l’attacco. In particolare la ricerca è concentrata su un nuovo esterno offensivo che possa far rifiatare Yamal e Raphinha, supportati dal solo Ferran Torres. Serve, dunque, un’ulteriore alternativa per Flick, considerato anche che la squadra sarà impegnata su più fronti durante il prossimo anno.

I nomi sul taccuino degli spagnoli

Tra i vari profili che stanno seguendo gli spagnoli ci sarebbero due nomi in pole position. Il primo, secondo alcune indiscrezioni dalla Spagna, sarebbe quello di Marcus Rashford che era stato già accostato al Barcellona nei mesi scorsi. L’esterno inglese, attualmente in prestito all’Aston Villa, tornerà a fine stagione al Manchester United che potrebbe decidere di rimetterlo sul mercato.

Il secondo nome sul taccuino sarebbe quello di Ademola Lookman dell’Atalanta. Il classe 1997 non è ancora chiaro se rimarrà a Bergamo, già durante la scorsa estate era stato ad un passo dall’addio decidendo alla fine di rimanere. In questo caso, però, il nodo è legato alle richieste della Dea che valuterebbe il cartellino del giocatore intorno ai 60 milioni di euro.