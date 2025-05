Finale Champions League Inter: quanto costano i biglietti e chi può ottenerli

È già partita la caccia ai biglietti per la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, in programma il 31 maggio: il costo e le informazioni.

Il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera si disputerà la finale della Champions League 2024/2025. A contendersi la coppa dalle grandi orecchie l’Inter di Simone Inzaghi e il Paris Saint-Germain. La squadra nerazzurra ha eliminato il Barcellona dopo una spettacolare doppia sfida terminata con il punteggio complessivo di 7-6.

I francesi, invece, hanno superato l’Arsenal di Mikel Arteta con una doppia vittoria, 1-0 a Londra e 2-1 al Parco dei Principi. Per la squadra d’oltralpe si tratta della seconda semifinale della storia del club, dopo quella persa nel 2020 a Lisbona contro il Bayer Monaco. L’Inter, invece, ha già disputato ben sei volte l’atto finale del torneo alzando al cielo il trofeo in tre occasioni (1964, 1965, 2010). Adesso per i tifosi delle due squadre è partita la caccia ai biglietti che la Uefa ha già messo in vendita.

Champions League, i biglietti per la finale alla Munich Football Arena

A poco più di tre settimane dalla finale di Champions League 2024/2025, che si disputerà sabato 31 maggio alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera, la Uefa ha già dato il via alla vendita ufficiale dei biglietti per la sfida. In campo ci saranno Inter e Paris Saint-Germain che hanno superato le semifinali eliminando rispettivamente Barcellona e Arsenal.

Come ha comunicato la Uefa sul proprio sito, un totale di 38.700 biglietti su 64.500 sono disponibili per l’acquisto diretto e destinati ai tifosi e al pubblico generico. Le due squadre che si contenderanno il trofeo riceveranno 18mila ticket ciascuna, mentre i restanti biglietti saranno venduti in tutto il mondo tramite UEFA.com/tickets. I candidati prescelti riceveranno un’email e potranno acquistare sino a due ticket nella categoria di prezzo assegnata.

I biglietti acquistati verranno inviati in formato digitale attraverso l’app ufficiale Uefa Mobile Tickets, disponibile sia per i dispositivi iOs che Android. Qualsiasi ticket rivenduto o trasferito in modo non autorizzato sarà annullato.

Il prezzo dei biglietti per la finale di Champions League

Già da qualche settimana, la Uefa aveva anche reso noti i costi per i biglietti della finale di Champions League che sono suddivisi in categorie. Di seguito riportiamo i prezzi dei ticket:

Fans First (riservato ai tifosi delle squadre): 70 euro;

(riservato ai tifosi delle squadre): 70 euro; Categoria 3 : 180 euro;

: 180 euro; Categoria 2 : 650 euro;

: 650 euro; Categoria 1: 950 euro.

Bisogna precisare che le persone con disabilità possono acquistare il biglietto Fans First ad un costo di 70 euro che comprende anche un biglietto gratuito per l’accompagnatore.

Nei prossimi giorni, invece, Inter e Paris Saint-Germain comunicheranno ulteriori dettagli sui biglietti con la possibilità di poter acquistare dei pacchetti speciali. Questi pacchetti potrebbero comprendere, oltre al ticket per l’ingresso alla Munich Football Arena, il viaggio e l’alloggio.