Frutta ricca di proteine alla quale non puoi rinunciare

Qual è la frutta maggiormente ricca di proteine? Ecco le indicazioni degli esperti sugli alimenti a cui non possiamo rinunciare.

Gli esperti ci raccomandano in ogni occasione di fare attenzione alla nostra dieta. Molte persone la sottovalutano e mangiano “un po’ come capita”. Invece, è fondamentale sapere quali cibi assumere e quali evitare, o mangiare con moderazione. Un gruppo di alimenti che nella dieta non può mancare è sicuramente la frutta. Non solo, ma la frutta che contiene proteine. Quindi, in questo articolo capiremo meglio questo argomento.

Il nostro organismo ha bisogno di carboidrati, proteine e grassi nelle giuste quantità ogni giorno per svolgere una serie di attività fondamentali per permetterci di stare in salute. Le proteine sono contenute maggiormente in carne e legumi, ma anche la frutta ne ha quantità da non trascurare. Quindi, noi vedremo la frutta consigliata dagli esperti sotto il punto di vista delle proteine.

Frutta con proteine: la migliore

Premettiamo due cose: le informazioni di questo articolo sono generali e bisogna sempre rivolgersi ad un esperto per avere un’alimentazione costruita a seconda delle proprie esigenze e caratteristiche; la frutta non è la principale fonte di proteine e deve essere assunta in un quadro generale più ampio.

Detto questo, possiamo iniziare con i nostri consigli parlando dell’avocado. Sia schiacciato, frullato che in un toast, è un frutto che può dare proteine, oltre ad altre sostanze preziose. Inoltre, è uno spuntino molto salutare. Andiamo avanti con le more. Questi frutti sono facilissimi da gustare e molto versatili in numerose ricette.

Molto importante, anche per le proteine, è il kiwi (1,9 grammi in una tazza). Contiene anche calcio, potassio, antiossidanti, vitamine preziosissime. Si può tagliare in due un frutto e mangiarlo con il cucchiaio. Ancora, in arrivo le albicocche. Frutta a nocciolo ricca di proteine che si può gustare a merenda, senza esagerare con le quantità, ma questo vale per tutti gli alimenti.

Frutta proteica: quale può essere adatta alla dieta

Gli esperti consigliano di aggiungere alla lista anche il pompelmo. Pensate che un frutto solo contiene oltre 2 grammi di proteine, oltre a tutte le altre sostanze. E non dimentichiamoci mai del melograno. Anche in questo caso, oltre 2-3 grammi di proteine in una tazza.

Via libera anche a lamponi e ciliegie. Entrambi sono ottime fonti di proteine, oltre che di vitamine, antiossidanti e sali minerali. Sono estremamente versatili e si possono gustare sia a colazione che come spuntino mattutino o pomeridiano. Le pesche sono un altro dolce delizioso che si può prestare a deliziosi spuntini estivi. Con proteine e a bassissimo contenuto calorico.

Inoltre, consideriamo anche le arance e le banane. Le arance sono associate alla vitamina C, ma hanno anche una buona quantità di proteine. Le banane sono associate spesso al potassio, ma contengono 1 grammo di proteine ciascuna, quindi, si può parlare di frutta proteica.

Naturalmente, dopo la consapevolezza di quali frutti sono più proteici, la dieta deve essere comunque bilanciata. Inoltre, attenzione a inserire prodotti di stagione. Quindi, a gustare questi frutti quando la natura ce li offre e non fare diversamente.