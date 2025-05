Bevande energizzanti che ti danno il buongiorno, non c’entra il caffè

Quante volte abbiamo sentito parlare della colazione come il “pasto più importante della giornata”? Ebbene, c’è un motivo ben preciso per cui va previsto un pasto che sia energizzante e salutare.

La pausa notturna vede il corpo a digiuno: per diverse ore l’organismo non riceve né alimenti né liquidi, pertanto non può mancare, al risveglio, un rifornimento per compensare la mancanza. La mattina, l’essere umano ha davanti a sé nuove ore di lavoro e attività che richiedono energia. Ecco che si rende fondamentale ricevere dal primo pasto della giornata la giusta carica per affrontare tutto al meglio.

E’ totalmente errato pensare di saltare la colazione per risparmiare calorie o perdere l’abitudine di mangiare la mattina, prima di cominciare la giornata. Non necessariamente una colazione deve essere abbondante, tuttavia è importante che la si faccia e che sia equilibrata in fatto di nutrienti.

Colazione la mattina, queste bevande senza caffeina sono la scelta giusta

La colazione perfetta prevede il giusto bilanciamento tra carboidrati complessi, proteine, grassi sani, vitamine e fibre. E’ bene che mantenga stabile il livello di zucchero nel sangue per evitare il calo glicemico a metà mattinata, il quale induce a voler mangiare o bere qualcosa che rischiamo sia di troppo per l’organismo, finendo per accumulare grasso in eccesso che il corpo non riesce a smaltire.

Via libera ad alimenti come avena, frutta fresca, yogurt, uova o pane integrali. Saziano ed evitano picchi e cali di zuccheri nel sangue. Ma non sono solo i cibi a dover essere posti al centro della nostra attenzione. Quando si tratta di colazione, anche l’idratazione gioca un ruolo di fondamentale importanza.

Non dimentichiamo di far recuperare all’organismo i liquidi non assunti nella notte. E’ buona abitudine far iniziare la giornata al corpo con un bicchiere d’acqua o una tisana che riattivino il metabolismo (questa è la lista dei tè migliori). Coloro che necessitano di qualcosa di più strong che sia salutare e di qualità, possono affidarsi ad alcune soluzioni valide ed energizzanti.

Cosa bere a colazione: le soluzioni energizzanti

Ciascuno di noi può incappare in mattinate in cui il corpo e la mente fanno fatica a risvegliarsi e iniziare la giornata. E’ proprio in questi casi che possiamo aver bisogno di qualcosa che rimetta in marcia: evitare di assumere troppo caffè porta certamente dei benefici all’organismo, pertanto optiamo per qualcosa che sia ideale per la primavera e privo di caffeina.

E’ buona abitudine imparare ad integrare nella colazione una di queste bevande naturali e ricche di nutrienti che doneranno al corpo l’energia di cui ha bisogno: il succo di barbabietola è la prima opzione da considerare, perfetto se si ricerca un inizio energizzante. E’ ricco di nitrati che agiscono nel miglioramento del flusso sanguigno e nell’apporto di ossigeno, dunque apporta benefici per la resistenza e la prontezza mentale.

Segue il caffè alla cicoria, un grande classico del New Orleans. Lo chiamiamo caffè perché lo possiamo preparare con la moca e lo consumiamo in tazzina esattamente come il caffè, tuttavia non lo è: è privo di caffeina, deriva dalla radice di cicoria tostata e contiene fibre prebiotiche che agiscono in sostegno della salute intestinale. Questo supporto interno aiuterà a sentirsi pieni di energia.

Le bevande energizzanti naturali, prive di caffeina

Anche il caffè ai funghi è diventato una valida alternativa mattutina al caffè tradizionale. Si tratta di una miscela di funghi che contiene significativi valori nutrizionali (attenzione ai componenti, quando lo si acquista: spesso lo si trova in commercio miscelato con il caffè tradizionale o lo zucchero).