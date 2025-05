Ci sono alcuni alimenti che sono preziosissimi per la salute umana: sai quanto è importante mangiare l’ananas?

“Siamo ciò che mangiamo”: quante volte abbiamo sentito questa massima di vita? La frase viene spesso attribuita al filosofo Ludwig Fuerbach ed evidenzia proprio il legame che c’è tra l’alimentazione e la salute umana.

Il cibo che consumiamo, infatti, ha una influenza diretta non soltanto sulla salute, ma anche sul metabolismo e soprattutto sullo stato d’animo di una persona. Gli alimenti, infatti, possono addirittura influenzare la produzione di neurotrasmettitori mentre altri cibi possono stravolgere o migliorare il sonno.

Le regole sono sempre le stesse: evitare cibi troppo calorici, evitare condimenti eccessivi (non bisogna mai esagerare con il consumo di sale o di olio), evitare grandi abbuffate. Gli esperti hanno anche stillato delle classifiche in cui hanno svelato al mondo la presenza dei superfood, ossia alimenti che influenzano positivamente l’organismo. Tra gli alimenti migliori, spiccano sicuramente frutta e verdura. L’ananas, ad esempio, è un qualcosa che non dovrebbe mai mancare nel proprio piano alimentare: volete sapere il motivo? Scopriamolo subito..

Mangiare l’ananas, non sai quanto è importante per la salute: il motivo

Nella lista degli alimenti da consumare con regolarità non può assolutamente mancare l’ananas: questo straordinario prodotto è ricco di benefici straordinari per la salute umana.

Per prima cosa, grazie all’elevato contenuto di vitamina C, questo frutto svolge un ruolo importantissimo nel cercare di ridurre la degenerazione maculare legata all’età che colpisce la vista. Secondo alcuni interessanti studi, la vitamina C è un nutriente straordinario che combatte diversi problemilegati alla vista. L’elevato contenuto di beta-carotenoidi, invece, può ridurre il rischio di malattie respiratorie grazie agli effetti antiossidanti ed antinfiammatori. Il betacarotene, inoltre, favorisce il rafforzamento del sistema immunitario.

L’ananas è poi ricca di potassio, un minerale che riduce la pressione sanguigna e abassa di conseguenza il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. L’ananas, come se tutto ciò non bastasse, migliora il transito intestinale e riduce quindi la stitichezza. Questo prodotto ortofrutticolo è ricco di fibre e di acqua, due dei principali alleati dell’apparato digerente. Il mix fibre, potassio e vitamina C, invece, è un qualcosa di favoloso per la salute del cuore. Altro piccolo appunto svelato da alcuni nutrizionisti: l‘ananas è ricca di bromelina, un enzima con proprietà antinfiammatorie con capacità di migliorare la circolazione. La bromelina aiuta anche a digerire le proteine ed è uno dei motivi per cui viene utilizzato per intenerire la carne durante la cottura. Il succo di ananas (naturale, ovviamente) potrebbe quindi rappresentare un ingrediente straordinario in cucina.

Come abbiamo appena visto, l’ananas è quindi un alimento preziosissimo per la salute umana che migliora diversi aspetti dell’organismo e che combatte anche alcune patologie croniche. Nella lista degli alimenti da consumare, inoltre, non dovrebbe mancare il bergamotto: da prodotto dimenticato, è diventato un simbolo di eccellenza italiana.