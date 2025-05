Altra stagione da incorniciare per l’Inter che ha lottato per obiettivi importantii: nel frattempo, arriva subito il rinforzo per il prossimo anno?

L’Inter ha vissuto fin qui una stagione a dir poco strepitosa: i nerazzurri sono in piena lotta per vincere lo scudetto, hanno raggiunto le finali di Champions League e hanno fermato la corsa in Coppa Italia soltanto alle semifinali contro il Milan.

I tifosi sognavano sicuramente il triplete, ma nel calcio bisogna fare i conti anche con altri fattori che possono essere infortuni decisivi, squalifiche, problematiche di forma fisica in una determinata settimana, stato di forma degli avversari. Il doppio confronto con il Barcellona ha entusiasmato proprio tutti: Lautaro e compagni hanno fatto una grandissima impresa mandando a casa i catalani, grandi favoriti per la vittoria finale.

Nell’ultimo atto, l’ostacolo per l’Inter si chiama Paris Saint Germain: i prezzi dei biglietti sono ovviamente alle stelle. I parigini, dopo aver salutato Messi, Neymar e Mbappé, hanno trovato la forza per riordinare le idee e per costruire un organico di livello assurdo. Kvaratskhelia, preso nel mese di gennaio, è stata solo la ciliegina sulla torta: la rosa di Luis Enrique è veramente fortissima. Nonostante ancora diverse partite decisive da vivere, la società del club nerazzurro sta già lavorando per il futuro: secondo le ultime indiscrezioni, il grande rinforzo per il prossimo anno sarebbe addirittura ad un passo.

Calciomercato Inter, ecco il rinforzo per il prossimo anno: nome di livello

L’Inter, battendo il Barcellona, ha raggiunto la sua seconda finale di Champions League in 3 anni: nessuno immaginava un traguardo simile con il club che vuole continuare a lavorare con Simone Inzaghi.

La dirigenza sta quindi già lavorando per rinforzare l’organico, con una rosa che va ringiovanita. Tra un mese ci sarà in programma anche il Mondiale per Club: l’evento è super atteso dalle big del calcio perché rappresenta una svolta enorme rispetto al passato. L’obiettivo di Beppe Marotta è sicuramente Luis Enrique: l’esterno brasiliano, dal canto suo, avrebbe già dato l’ok al trasferimento e le parti avrebbero già un accordo sull’ingaggio.

Trovare l’accordo con il Marsiglia non è però semplice: il club lombardo non vuole superare l’offerta da 25 milioni di euro bonus compresi mentre i francesi vogliono di più. Sono attesi quindi sviluppi importanti, con i tifosi che sperano di vedere il brasiliano in nerazzurro.

Il club ha poi anche un difensore nel mirino per rinforzare la difesa: Beukema è il nme più caldo ma il Bologna spara alto. Per questo motivo, i dirigenti stanno studiando anche le alternative e piace De Winter del Genoa. In questo caso, c’è da battere però la concorrenza delle squadre di Premier League e del Napoli, che vuole regalare a conte una rosa di estremo livello per la prossima stagione.