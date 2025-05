“Pronti se si libera un posto”, il sogno Promozione del Presidente

Il sogno Promozione del Presidente non passa solo dagli spareggi: un ripescaggio e un investimento economico nell’aria.

La Reggina non si arrende: il patron Nino Ballarino suona la carica e rilancia le ambizioni amaranto in vista dei playoff, trasformando l’amarezza per la mancata promozione diretta in nuova determinazione. Durante un incontro con la stampa all’Oasi Village, Ballarino ha ribadito l’impegno del club, pronto anche a investire qualora dovesse arrivare l’eventuale ripescaggio diretto in Serie C.

Le cifre pronte per essere investite dall’imprenditore catanese sono pari a qualcosa come 300mila euro, oltre chiaramente a quanto finora sborsato. La delusione per la promozione mancata per un solo punto sembra già alle spalle: “Dopo esserci asciugati le lacrime, eravamo già insieme alla squadra a guardare avanti”, sono le osservazioni del presidente della Reggina.

Il presidente Ballarino ha piena fiducia sulle sue risorse e Reggio sogna

Fino all’ultimo, la Reggina – anche per bocca del suo allenatore – ha mostrato di credere nella promozione diretta, che però non è poi arrivata. Il campionato è stato così vinto dal Siracusa, ma non è finita e Ballarino intende farlo sapere a tutti e lo dice a chiare lettere: “Vogliamo rendere questi playoff qualcosa di importante. L’obiettivo è chiaro: vincere per arrivare in finale, giocarcela fino in fondo e poi sperare”.

La speranza è quello che per la Reggina le difficoltà economiche di altri club possano aprire degli spiragli per poter puntare sulla promozione grazie ai ripescaggi, a prescindere da come andranno la fase dei playoff. Quello che è certo è che chiunque incontrerà adesso i calabresi se la dovrà vedere con una squadra che viene da nove vittorie consecutive e un inseguimento mozzafiato ai rivali siciliani del Siracusa.

Playoff al via per la Reggina

Nel frattempo, è tutto pronto per i playoff, col primo step che sarà la Vibonese: un match da dentro o fuori, da vivere davanti al proprio pubblico, grazie al secondo posto conquistato nella regular season. Un derby che dal lato di Vibo Valentia dicono di vivere davvero come una partita della fase finale dei mondiali. Come sottolineato dallo stesso Ballarino, tutto passa dalla vittoria sul campo.

Nello stesso momento, per bocca dello stesso presidente della Reggina, la società dimostra concretezza, mettendo sul tavolo l’impegno economico richiesto per un eventuale ripescaggio. Insomma, Ballarino – vulcanico presidente spesso preso di mira anche dalla stampa locale – punta certo a vincere i playoff, ma continua a non nascondere le proprie speranze in un ripescaggio.

Sarebbe sicuramente un bel regalo per una piazza come quella di Reggio Calabria, che merita di tornare ai vecchi fasti, a quando cioè dava filo da torcere anche alle sette sorelle della Serie A. La strada è stretta, ma la Reggina è pronta a percorrerla fino in fondo. Siamo sicuri che anche con il sostegno dei suoi tifosi, la promozione in Serie C non potrà essere un miraggio.