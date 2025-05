Tutti hanno questa pianta in casa, ma sapete davvero come farla crescere?

C’è una pianta molto ricercata e apprezzata in casa, ma non tutti sanno esattamente di che cosa ha bisogno; ecco tutte le informazioni utili.

Inserire un po’ di natura nella propria abitazione è una scelta più che giusta. Le piante non solo arricchiscono l’ambiente con il loro aspetto e i loro colori, rendendo l’atmosfera più bella, ma contribuiscono a formare un’aria più pulita fornendo ossigeno ed eliminando sostanze tossiche. C’è una pianta, in particolare, che è molto ricercata e voluta in casa e ne parleremo in questo articolo.

Stiamo parlando, come avrete capito dalla foto, della Monstera. Si tratta di una pianta tropicale molto apprezzata per il suo aspetto. Infatti, ha foglie grandi, verdi e lucide con buchi e fenditure caratteristici. È rampicante, quindi cresce molto e bisogna assisterla in questa crescita. Noi vogliamo proprio dare dei consigli per farla crescere, anche da una talea.

Come propagare la Monstera da una talea della pianta in casa

Avete visto una Monstera a casa di un’amica e la volete a tutti i costi anche voi? Potete chiedere una talea, ovvero una parte di quella pianta per farne poi crescere un’altra vera e propria. Oppure, ne avete una in casa e ne volete una seconda, senza spendere soldi. Ebbene, ecco come prepararsi. Innanzitutto, la pianta deve essere sana. Rami e foglie devono essere in salute e non intaccate da malattie o insetti.

Se la pianta non ha problemi, basta individuare dove tagliare. Il consiglio degli esperti è di scegliere un punto dello stelo con almeno un nodo fogliare. Meglio se ce ne sono due: da uno nasceranno le nuove radici e dall’altro le foglie. Il taglio deve essere effettuato, in questo caso, poco sotto il primo nodo e poco sopra il secondo nodo, facendo attenzione a non tagliare germogli o rigonfiamenti.

A questo punto ci sono due possibilità: o propagare la talea nel terreno oppure in acqua. Qui di seguito analizzeremo entrambi i modi così siete liberi di scegliere quello che preferite.

Terreno o acqua: come fare

Nel caso di mettere la talea nel terreno, dovete preparare un contenitore, un vaso, con terreno drenante. Terriccio areato, mix di perlite e muschio potrebbe andare bene, ma meglio chiedere ad un esperto e magari ottenere il terreno specifico per questa pianta e per questa fase in cui deve mettere radici. Bisogna mettere la talea nel terreno e avere cura di tenerlo sempre umido, ma non inzuppato di acqua.

Quando le talee hanno fatto le radici, ecco che bisogna cambiare vaso. Questo deve essere più grande e con terreno nuovo per dare nuova energia alla pianta. In acqua, invece, come funziona? È presto detto: bisogna mettere la talea in un contenitore a tenuta stagna, con l’acqua, e posizionarlo in piena luce. Di tanto in tanto bisogna cambiare l’acqua.

Le radici cresceranno e, quando saranno troppo grandi, bisogna procedere con il rinvaso. Vaso grande e terriccio adatto facendo attenzione alle radici che potrebbero rompersi facilmente.

Ecco fatto, in questi due modi potrete far crescere una pianta con una talea presa dalla pianta madre. Ci sono alcune accortezze da seguire, ma con precisione e pazienza andrà tutto per il meglio. Avere delle piante in casa è importante, per tutto quello che abbiamo detto prima, ma anche per dormire meglio. Meglio approfittarne, no?