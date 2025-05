Vuoi dormire bene? Questo è il consiglio che ti diamo

Se vuoi dormire bene, abbiamo alcuni consigli da darti su buone abitudini che ti cambieranno la vita; ecco quali.

Ancora moltissime persone, troppe, sottovalutano il riposo notturno. Invece, è una fase essenziale per il nostro organismo, quella che ci permette di rigenerarci e di rimanere in salute. Sottovalutare questa fase comporta dei disturbi molto fastidiosi. Quindi, se vuoi dormire bene già da stasera, ecco qualche consiglio prezioso.

Spesso si dà per scontata la fase del dormire perché si pensa che il sonno arriva inevitabilmente e, quindi, si dormirà per forza. Non è così. Anche se abbiamo molto sonno, a volte potrebbe non essere sufficiente per riposare bene. Ci sono alcune abitudini sbagliate alla sera che influiscono negativamente sul riposo e dobbiamo cercare di eliminarle per il nostro bene.

Cosa NON fare prima di andare a dormire

Alcune abitudini anche se errate sono molto diffuse. Una cosa che possiamo assolutamente consigliare è quella di NON assumere caffeina alla sera. Questa, infatti, è una sostanza eccitante che troviamo in diverse bevande e stimola il nostro cervello. Non ci farà prendere sonno facilmente. Gli esperti ci consigliano addirittura di assumerla 10 ore prima di andare a letto e poi non più.

Poi, un’altra cosa importante, ma che quasi nessuno fa, è NON usare dispositivi elettronici nelle ore prima di sdraiarsi. La luce blu del cellulare, del tablet o qualsiasi dispositivo elettronico attiva il nostro cervello e lo mantiene attivo per molto tempo anche dopo lo spegnimento dei dispositivi.

Ma, cosa ancora più importante riguarda il cosa NON mangiare. A cena, e daremo qualche dettaglio su questo anche qui di seguito, bisognerebbe non mangiare alimenti fritti o che si fanno fatica a digerire. Questo implica un riposo disturbato con sudorazione, continui risvegli, reflusso e chi più ne ha più ne metta. Quindi, la cena deve essere leggera.

Come dormire bene: alcuni consigli degli esperti

Gli esperti del riposo consigliano di mangiare almeno 3 ore prima di andare a letto. Questo è molto importante per dare tutto il tempo necessario all’organismo di digerire e di non disturbarci nelle fasi più profonde del sonno. Quindi, oltre ad una cena leggera, magari quella prevista dalla propria dieta, è importante anche l’orario in cui si mangia.

Poi, è essenziale preparare la camera in modo tale da avere un benessere adatto. Questo significa che deve essere ordinata, pulita, profumata e buia. Secondo diversi studiosi è molto importante non avere luci che ci disturbano ed è essenziale il buio per il corretto svolgimento del nostro ritmo circadiano (l’alternanza di sonno-veglia).

Ancora, gli ultimi consigli degli esperti sono quelli di impostare una sola sveglia al mattino, e non tre o quattro che suonano e si spengono in continuazione, e di costruire una buona routine da rispettare ogni sera. Che cosa ne pensi di queste buone accortezze da seguire? Sicuramente ti aiuteranno a dormire bene, a dormire meglio e ad affrontare il giorno dopo con più energia e vitalità.