Guardavalle Marina: la nuova location di Temptation Island, dove si trova

La nuova location di Temptation Island si trova a Guardavalle Marina, siamo andati a scoprire il posto e le sue bellezze.

Dopo 11 edizioni girate al resort Is Morus Relais in Sardegna, Temptation Island si trasferisce a Guardavalle Marina, sulla costa ionica calabrese. Il cambio sarebbe dovuto alla vendita della storica location e al desiderio di rinnovare l’ambientazione con una nuova energia mediterranea. La nuova sede, immersa tra ulivi, spiagge selvagge e paesaggi autentici, è ancora segreta ma si ipotizza possa essere il resort Calalandrusa.

Mancano conferme ufficiali dalla produzione, ma secondo la stampa locale sarebbe proprio questa la nuova location del programma televisivo condotto da Filippo Bisciglia fin dal 2014. Una formula vincente, quella di Temptation Island, che – giusto per dare due numeri – nella puntata finale del luglio 2024 ha raccolto uno share medio del 31,8%, conquistando un pubblico di giovanissimi, dove lo share è raddoppiato.

La nuova formula di Temptation Island

Guardavalle Marina, località calabrese ancora selvaggia e incontaminata, lontana dai circuiti turistici mainstream, sembra rappresentare la metà ideale per la nuova formula del programma televisivo prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Tra fichi d’India spontanei, calette nascoste e un mare smeraldo mozzafiato, la produzione intende valorizzare l’anima più autentica del Sud.

Come già abbiamo avuto modo di accennare, le riprese inizieranno a giugno e dureranno fino a settembre, con due edizioni in programma: una classica, con partecipanti non famosi, e una vip, ancora in fase di sviluppo. Alcuni simboli storici come il “pinnettu” verranno rinnovati, mentre Filippo Bisciglia rimane il punto fermo della narrazione.

Nel frattempo, secondo le cronache locali, il nuovo resort scelto è sorvegliato e in fase di allestimento, con particolare attenzione ai confessionali e ai due villaggi separati per fidanzati e fidanzate, elemento centrale del format. L’obiettivo è ricreare l’atmosfera carica di tensione emotiva tipica dello show. Anche in questa edizione, tentatori e tentatrici sono pronti a “sfasciare” le coppie.

Cosa vedere a Guardavalle Marina

Quello di Guardavalle è un centro di qualche migliaio di abitanti, con una vasta estensione tra le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, caratterizzato da forti contrasti paesaggistici: dalla costa sabbiosa e cristallina con dune marine protette fino agli oltre 1100 m di altitudine della zona montuosa Elce della Vecchia.

Un territorio assolutamente da scoprire, con una storia millenaria: questo lembo di terra è stato conquistato da Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Borboni. Noto per le sue bellezze architettoniche, questo centro calabrese, che dovrà ospitare appunto Temptation Island in uno dei suoi resort più rinomati, è conosciuto anche per la forte vocazione religiosa e le sue tradizioni.

Qualche anno fa, il comune venne commissariato per infiltrazioni mafiose, su decreto del Presidente della Repubblica: era il 2021 e l’amministrazione comunale dell’epoca fece ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo e ottenendo l’annullamento del provvedimento. Oggi il nuovo sindaco si chiama Giuseppe Caristo, alla guida della civica “Trasparenza e partecipazione”.

La costa di Guardavalle Marina: notizie sul resort

Il resort che dovrebbe ospitare la nuova edizione di Temptation Island è un angolo di paradiso immerso in cinque ettari di vegetazione mediterranea, affacciato su una lunga spiaggia naturale e incontaminata. Circondato da palme, oleandri, eucalipti e bouganville, il resort regala agli ospiti un’atmosfera autentica che richiama la bellezza della Magna Grecia.

La spiaggia, come tutta la costa di Guardavalle, è considerata Sito di Importanza Comunitaria (SIC) dall’Unione Europea, e si estende tra sabbia, ciottoli e ghiaia, offrendo uno scenario ideale per passeggiate fino alla storica spiaggia dei Bronzi di Riace, distante solo 4 km. Il resort ha recensioni eccellenti su TripAdvisor e Google ed è un luogo in cui la natura incontaminata incontra comfort e relax.