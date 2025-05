Temptation Island, la novità che scuote il pubblico: diciamo addio al passato

Grande attesa questa estate per una delle trasmissioni più discusse di Mediaset pronta a far parlare di sé: Temptation Island, con una grande novità.

Temptation Island non è solo un gioco di emozioni e tradimenti, ma un vero e proprio fenomeno mediatico che ha il potere di entrare nelle conversazioni quotidiane, alimentando discussioni al bar, sui social e sui meme di TikTok: il dating show delle tentazioni è ora pronto a tornare per una nuova edizione estiva, e fervono i preparativi per le registrazioni dei nuovi episodi.

Il programma sarà ancora una volta condotto da Filippo Bisciglia, già volto noto di questa produzione: l’es gieffino è conduttore del programma dal 2014. Temptation Island si inserisce nel palinsesto delle produzioni Fascino di Maria De Filippi, adattando il celebre format tedesco Blind Vertrouwen (“Fede cieca”), ideato da Endemol e replicato con successo in diversi Paesi.

La grande novità di Temptation Island per l’edizione 2025

L’obiettivo della discussa trasmissione è sempre lo stesso: far vacillare le promesse d’amore eterno. Le coppie si separeranno e saranno immerse in un ambiente seducente, popolato da ragazzi e ragazze palestrate, addestrati a stuzzicare la gelosia e mettere alla prova la fedeltà. Tra olio abbronzante, cocktail e fisici scolpiti, le tentazioni non mancheranno di certo, e i momenti di crisi non tarderanno ad arrivare.

Ma la grande novità di quest’anno è la location: infatti il programma nell’estate 2025 si sposta dalle classiche coste sarde a Guardavalle Marina, un angolo della Calabria conosciuto per il suo fascino selvaggio e la sua vocazione “piccante”. Un cambiamento che promette di aggiungere un tocco maggiore di peccato a un format già di per sé esplosivo e sempre ricco di colpi di scena.

I preparativi per la nuova stagione sono in pieno fermento, dunque, il resort scelto per le riprese, che si estende su cinque ettari nel Catanzarese, accoglierà le storie d’amore delle coppie che si metteranno alla prova sotto lo sguardo delle telecamere. Due mesi di registrazioni, con un cast di volti noti che non passeranno inosservati e di gente comune, stanno per iniziare.

Il format di Temptation Island resta quello di sempre

La messa in onda sarà divisa in due parti: la prima, che potrebbe partire già a fine giugno, e la seconda, che seguirà poco prima della fine dell’estate. Il pubblico avrà modo di seguire, episodio dopo episodio, la crescente tensione tra fidanzati e fidanzate, che si troveranno separati, ciascuno immerso in un contesto di tentazioni a cui non potranno sottrarsi.

Nella prima parte di Temptation Island vedremo persone comuni confrontarsi con le loro relazioni in crisi, nella seconda parte sicuramente riconoscerete quasi tutti i protagonisti. Come da tradizione, i fidanzati e le fidanzate si confronteranno su un tronco scomodo durante i falò, dove le emozioni esploderanno in lacrime e tensioni, con il rischio di un tradimento in agguato.