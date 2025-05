Un campionato da big, ma è mancato il pubblico: i numeri della tifoseria

Quali sono i numeri della tifoseria del campionato? Il pubblico ha partecipato oppure no? Ecco tutti i dettagli.

A che punto siamo con il campionato? Le partite stanno per finire ed è il momento di tirare le somme e vedere i dati. C’è chi retrocede, chi ha guadagnato la promozione meritatamente, chi si aspettava un miglior risultato in classifica e chi ha superato le aspettative. Noi analizzeremo la situazione del Reggina.

I numeri della tifoseria sono sempre un dato significativo e di cui tenere conto, non solo sull’immediato, ma anche a lungo termine e sulle prossime partite o sul prossimo campionato. Possiamo dire che la media è un po’ bassa, ma sarete poi voi a decidere come sono questi numeri in base a tutti i dettagli che vi forniremo qui di seguito.

La situazione del Reggina

Nata come Unione Sportiva Reggio Calabria nel 1914 e diventata poi Reggina Calcio nel 1986, la storia di questa squadra è ben nota. La società, nel 2023 dopo una serie di vicissitudini, è stata rifondata con il nome LFA Reggio Calabria per poi tornare, nel 2024, a chiamarsi Reggina 1914.

Negli anni Novanta questa squadra ha fatto meraviglie nella Serie A del campionato italiano. Negli anni 2000 purtroppo, ecco le retrocessioni fino ad arrivare alla Serie D di oggi. Amaranto e bianco i colori della maglia e quelli a cui sono affezionati i tifosi che anche in questo campionato non hanno fatto mancare il loro sostegno.

Manca poco alla fine di questa stagione. Lo stadio Granillo di Reggio Calabria ha accolto la partita con il Favara nella speranza che possa essere l’ultima. Significherebbe non disputare i play off e guadagnare la promozione diretta. Manca solo una partita con il Siracusa, avanti di un punto in classifica.

Campionato: i numeri della tifoseria

Al momento il Reggina 1914 è in seconda posizione con 59 punti, dopo 18 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. La squadra ha subito 16 gol e ne ha segnati 51. Nonostante buoni risultati per il campionato e la corsa sempre molto attiva e vicina alla prima posizione, non si può dire lo stesso sui numeri della tifoseria.

Infatti, non è esaltante il dato che riguarda le presenze allo stadio Granillo, che come media si è attestato su poco più di 3.500 spettatori. Nel conteggio sono compresi i 2.239 abbonati più i 150 rientranti nel pacchetto delle ultime sei partite. Il dato più alto si è registrato con lo scontro con il Siracusa con 7.499 spettatori di cui 600 ospiti. A seguire Reggina-Castrumfavara con 4.510 spettatori di cui 47 ospiti.

Andiamo avanti con Reggina-Nissa con 4.253 spettatori, Reggina-Vibonese con 4.028 spettatori Reggina-Sambiase con 3.669 spettatori. Queste sono le 5 partite con la maggiore presenza allo stadio dei tifosi e degli ospiti. Dati che non sono brillanti e che si spera possano migliorare nella nuova stagione.