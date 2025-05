Royal Family, Re Carlo: “Il cancro è spaventoso”

L’esperienza della malattia raccontata direttamente da re Carlo III, che da più di un anno sta convivendo con una grave malattia. Le sue parole sono significative.

Re Carlo III è alle prese con il cancro da inizio 2024. Ed in quel periodo venne diagnosticato un cancro anche alla sua nuora prediletta, Kate Middleton. La futura regina e lo staff che curano la comunicazione non hanno mai specificato quale fosse nello specifico la malattia che l’aveva colpita. Invece di re Carlo III si sa che il suo male è rappresentato da un cancro. Lui ha intrapreso il necessario percorso di cure con dignità e con compostezza. Anche da malato ha cercato di lavorare alla sua scrivania, nei limiti del possibile.

“Ma il cancro è qualcosa che fa paura”, ha affermato il sovrano a margine di un evento svoltosi di recente. Per fortuna però il supporto mostrato dalla Royal Family e dal personale medico competente che lo ha in cura riescono ad arginare ogni sofferenza. C’è anche una figura coraggiosa, che come re Carlo III, ha mostrato dignità davanti alla malattia che l’aveva colpita. Ma che purtroppo non ce l’ha fatta. Il monarca ha voluto ricordarla con grande affetto.

Che tumore ha il re Carlo d’Inghilterra?

Si tratta della giornalista del Sun, Deborah James , morta di cancro al colon nel 2022 e che re Carlo III ha descritto come “una fonte di ispirazione per tutti noi, nella salute e nella malattia. Per parlare di un evento che si è svolto a Buckingham Palace allo scopo di celebrare e ringraziare medici, infermieri e personale medico vario, il detentore della corona ha ricordato la James e ha posto l’accento su come “essere una di quelle mille persone al giorno che si ammalano di cancro ti faccia aprire gli occhi su certi aspetti”.

La malattia, qualunque essa sia, è qualcosa di terribile. Deve però portarti a pensare di vivere una vita che valga la pena di essere vissuta, di amare intensamente e di non avere rimpianti. Oltre che non perdere mai la speranza. Il 76enne re si sta curando in maniera ininterrotta ogni settimana da quasi quindici mesi.

Per chiunque faccia questa scoperta, si tratterà senz’altro di una esperienza scoraggiante e spaventosa. Si può e si deve però reagire. E re Carlo III, che si sta curando per un cancro alla prostata, ha speso parole di sostegno importanti anche per la ricerca, facendo riferimento al ruolo fondamentale svolto dalle ricerche pionieristiche.

Lui e Camilla sono stati in Italia

Oggi curare molte forme di cancro comporta sostanzialmente meno disagi rispetto anche solo a venti anni fa. Ed anche le possibilità di guarire sono aumentate. Fa tanta differenza anche il sensibilizzare l’opinione pubblica, informare e raccogliere fondi.

Ma essere colpiti da una malattia o vivere con qualcuno che ha scoperto questa condizione è un qualcosa che può essere compresa per davvero solamente quando si è coinvolti in questi due modi. Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, re Carlo III sta comunque relativamente bene.

Nelle sue uscite pubbliche è sempre apparso di buonumore e con un aspetto che potremmo definire il solito. Anche se, nel corso di marzo, aveva avuto luogo un ricovero in ospedale per via di alcuni effetti collaterali legate alle cure intraprese. Anche se di recente c’è stato un viaggio istituzionale in Italia assieme alla regina consorte, Camilla. C’è più di una correlazione tra cancro ed alimentazione, come affermato da diversi studi.