Michael Schumacher, quel retroscena su Briatore: “Mi ha licenziato…”

Michael Schumacher è stato sicuramente uno dei piloti più amati della Formula 1: spunta però un retroscena su Briatore, che rivelazione..

Nella storia della Formula 1 ci sono stati tantissimi piloti che hanno conquistato le folle: si pensi ad esempio a Senna, capace di attirare tantissimi fan a questa fenomenale disciplina motoristica.

Un altro top driver seguitissimo in tutto il mondo è stato Michael Schumacher: il tedesco ha conquistato ben 7 titoli mondiali nel corso della sua carriera, formando con la Ferrari un duo imbattibile nei primi anni del Duemila. Il Kaiser aveva un talento innato e non aveva praticamente punti deboli: in qualifica era uno squalo mentre in gara, ogni volta che poteva, attaccava (o si difendeva con le unghie e con i denti).

Schumi, nella prima parte della sua carriera, ha corso anche per Benetton dove ha conquistato i suoi primi due campionati. Nel corso dell’ultimo weekend del campionato 2025, è emerso però un clamoroso retroscena che ha lasciato di stucco gli appassionati. Ma cosa è successo tra le vie del circuito arabo?

Michael Schumacher, il retroscena che nessuno si aspettava: “Mi ha licenziato”

Tralasciano i piloti in pista, anche alcuni meccanici e volti della compagnia hanno conquistato il pubblico. Flavio Briatore, ad esempio, ha dimostrato in più di un’occasione di essere un Team Principal di successo. L’italiano, nonostante la sua popolarità in Formula 1, ha investito con successo anche in altri campi: possiede ad esempio dei ristoranti o delle pizzerie famose in ogni angolo del pianeta.

Nel lontano 1992, è successo però un qualcosa che ha riguardato non soltanto quello che allora era il suo team (“Benetton”, ma anche lo stesso Schumacher. In quel periodo, la squadra decise di puntare su Michael e di piazzare al suo fianco diversi piloti. Nel ’92 toccò quindi a Brundle, che si piazzò al sesto posto in classifica mentre Schumi concluse quel campionato al terzo posto, iniziando a mostrare la sua grande velocità. “Martin Bundle, mi hai licenziato una volta”, queste le parole dell’ex pilota rivolte a Flavio in quel di Jeddah.

Terminato quel particolare campionato, Flavio decise di scaricare Brundle e di chiamare come secondo pilota Riccardo Pratese. L’italiano, però, arrivò sempre alle spalle del nativo di Hurth, chiudendo il campionato al quinto posto in classifica. Il britannico, invece, non andò oltre la settima posizione in classifica con la sua Ligier. Dopo appena 12 mesi, Briatore decise di dare il benservito anche a Pratese puntando su altri piloti per lanciare Michael: per fortuna, l’esito è stato memorabile ed il kaiser ha vinto i suoi due primi titoli Mondiali.

Briatore, in tanti anni di Formula 1, si è fatto tantissimi amici ma ha anche fatto infuriare diverse persone: il manager italiano aveva personalità e carisma e non a caso ha vissuto altri anni indimenticabili in Renault lanciando un fenomeno assurdo come Fernando Alonso. Ironia della sorte, lo spagnolo è stato il pilota ad aver interrotto il dominio di Schumacher. A proposito di Schumi, il figlio Mick, negli ultimi giorni, ha preso una decisione importante: il ragazzo, per chi non lo sapesse, ha corso anche in F1 con una Haas.